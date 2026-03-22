U iranskim napadima na Dimonu i Arad povrijeđeno 175 osoba, među njima i djeca: Pojavile se prve fotografije

U iranskom napadu balističkim raketama na izraelske gradove Dimonu i Arad povrijeđeno je ukupno 175 osoba, pokazuju najnoviji podaci.

U Dimoni je nakon napada u bolnicu prebačeno 60 ranjenih, među kojima i dvanaestogodišnji dječak u teškom stanju koji je operisan, kao i mladić u dvadesetim godinama s umjerenim povredama. Trenutno je pet osoba zadržano na bolničkom liječenju.

U Aradu je situacija još teža – evakuisano je 115 povrijeđenih, od kojih je devet u kritičnom stanju. U bolnici Soroka hospitalizirana je 31 osoba, uključujući 18 djece.

Zdravstvene ustanove navode da su i dalje u stanju pune pripravnosti i spremne za nove hitne slučajeve. U međuvremenu, dvije osobe koje su prebačene u medicinski centar Sheba imaju lakše povrede i nastavljaju liječenje.