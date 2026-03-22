Poznato kakav je projektil s kojim je Iran gađao američko-britansku bazu udaljenu više od 3.000 kilometara

Pokušaj Irana da pogodi američko-britansku vojnu bazu udaljenu više od 3.000 kilometara od njegove obale ponovo je otvorio pitanje stvarnih vojnih sposobnosti Teherana i dometa njegovih projektila.

Prema navodima američkog zvaničnika, Iran je u petak ujutro po lokalnom vremenu ispalio dvije balističke rakete srednjeg dometa prema bazi Diego Garsia u Indijskom okeanu, ali nijedna nije pogodila cilj. Riječ je, kako se čini, o prvom pokušaju napada na ovu bazu, koja je upravo zbog svoje izolovane lokacije izgrađena izvan dometa većine potencijalnih protivnika.

Iako napad nije bio uspješan, analitičari upozoravaju da bi mogao značiti kako Iran više ne poštuje vlastito ograničenje dometa projektila od 2.000 kilometara. To otvara mogućnost da Teheran u budućnosti može gađati američke i evropske interese na znatno većim udaljenostima.

Stručnjak za globalnu sigurnost Džefri Luis ističe da je Iran ranije razvijao interkontinentalni balistički projektil, ali je taj program preusmjeren u svemirski nakon što je vrhovni vođa Ali Hoseini Hamenei 2017. godine nametnuo ograničenje dometa.

– Čekali su da se Hamnei predomisli ili, eto, umre. Sada je mrtav - rekao je Luis.

Izloženi riziku

S druge strane, Trita Parsi smatra da teritorij Sjedinjenih Američkih Država i dalje nije direktno ugrožen, ali upozorava da ovaj pokušaj pokazuje kako bi i druge baze, koje su se smatrale sigurnim, mogle postati mete. Također navodi da bi i američki brodovi, koji su se držali udaljenosti od oko 3.000 kilometara, mogli biti izloženi riziku.

On postavlja i pitanje hoće li evropske zemlje preispitati odluke o ustupanju svojih baza američkim snagama. Ujedinjeno Kraljevstvo je ranije ovog mjeseca odobrilo korištenje svojih baza za operacije protiv Irana, dok je Rumunija omogućila raspoređivanje američkih aviona za dopunu gorivom i nadzor.

– Time se određene europske baze nalaze u njihovom dometu - rekao je Parsi i dodao: "Ne znam hoće li to potaknuti evropsku stranu na preispitivanje, ali im svakako povećava rizik."

Predsjednik Donald Tramp više puta je tvrdio da Iran razvija projektile koji bi uskoro mogli dosegnuti američko tlo. Ipak, prema procjeni američke Obavještajne agencije za odbranu, Iran bi mogao razviti operativan interkontinentalni projektil tek do 2035. godine, i to samo ako se odluči na takav program. Također, nema dokaza da Iran trenutno aktivno razvija takvo oružje za napad na SAD.

Parsi ističe da neuspjeli napad otvara i dodatna pitanja o stvarnim kapacitetima Irana.

– Upućuje na to da bi se druge baze, za koje je SAD smatrao da su izvan iranskog dometa, zapravo mogle naći na udaru - naveo je.

Iran već raspolaže projektilima dometa do 2.000 kilometara, poput Sejdžila i Koramšara, dok krstareći projektil Sumar može doseći i do 3.000 kilometara.

Istraživač Sem Leir naglašava da iranska svemirska lansirna vozila mogu imati još veći domet ako se koriste kao balističke rakete.

– Svemirska lansirna vozila, uključujući Ghaem-100 na čvrsto gorivo, mogu jasno doseći veće udaljenosti od njihovih regionalnih raketa ako se koriste balistički, a ne kao svemirska lansirna vozila - naveo je Leir.

Velika udaljenost

Dodaje da se ista tehnologija koristi i za svemirske i za vojne projekte, te da bi Iran mogao produžiti domet korištenjem lakših bojevih glava.

– Moguće je da se radi o projektilu Koramšar s vrlo malom bojnom glavom, preslabom da bi nanijela ikakvu štetu - istakao je.

Parsi, međutim, dovodi u pitanje preciznost iranskih napada na velike udaljenosti i dostupnost obavještajnih podataka potrebnih za ciljanje.

– Postoje golemi dijelovi tog područja, ne sama baza Diego Garsija, za koje Iranci ne mogu prikupiti vlastite obavještajne podatke jer tamo nemaju "oči" putem svojih satelita - naveo je.

Dodaje da bi takve informacije mogle dolaziti od drugih država.

– Stoga ti podaci najvjerojatnije dolaze od Rusa i Kineza, a to je još jedan element ovog rata koji je, čini se, iznenadio administraciju - istakao je.