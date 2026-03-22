Sin iranskog predsjednika vodi dnevnik: Neke političare hvata panika, narod je otporniji, nakon 19 dana sam zaplakao

Dok Iran ulazi u četvrtu sedmicu rata sa SAD i Izraelom, sin predsjednika objavljuje zapise iz samog vrha vlasti.

Jusef Pezeškijan, savjetnik svog oca i univerzitetski profesor fizike, vodi ratni dnevnik u kojem otkriva šta se dešava iza zatvorenih vrata, dok izraelski i američki napadi ciljaju iransko rukovodstvo.

– Mislim da neke političare hvata panika. Narod je jači i otporniji od naših stručnjaka i političkih vođa. Moramo se stalno podsjećati da će poraz doći samo onda kada se osjetimo poraženima - napisao je Pezeškijan.

U zapisima ističe i ličnu brigu za oca, naglašavajući da jedva čekaju kraj njegovog mandata kako bi se porodica vratila normalnom životu. Dnevnik redovno objavljuje na Telegramu i društvenim mrežama od početka sukoba.

U napadima Izraela i SAD ubijen je bivši vrhovni vođa Ali Hamnei i niz najviših sigurnosnih i političkih zvaničnika. Među njima su ključne figure sistema, što je dodatno uzdrmalo vlast.

– Sada je pitanje časti. Zaustavljanje ciljanih ubistava je prioritet broj jedan za zemlju - napisao je Pezeškijan.

Njegovi zapisi kombinuju privatne trenutke s porodicom i otvorenu lojalnost režimu, ali i odgovore kritičarima, uključujući odbranu vlastitog oca.

Podjele u vrhu vlasti

– Naše najveće ozbiljno neslaganje tiče se pitanja: Koliko dugo se trebamo boriti. Zauvijek? Dok Izrael ne bude uništen, a Amerika se ne povuče? Dok Iran ne bude u potpunim ruševinama i dok se ne predamo? Moramo proučiti različite scenarije - napisao je Pezeškijan.

Navodi i da prima brojne poruke, uključujući pozive na predaju vlasti narodu, što odbacuje:

– Poruke nas pozivaju da se predamo i vratimo vlast narodu. To je neupućeno i iluzorno - napisao je Pezeškijan.

Izražava i zabrinutost zbog napada na američke baze u arapskim zemljama:

– Tako je tužno što, da bismo se obranili, moramo napadati američke baze u prijateljskim zemljama. Ne znam hoće li razumjeti našu situaciju ili ne - napisao je Pezeškijan.

Branio je i očevo izvinjenje arapskim državama, koje je izazvalo bijes unutar režima:

– Ispričati se susjedima je etička, a ne pravna dužnost - napisao je Pezeškijan.

Ko zapravo vodi Iran?

Mnogi se pitaju ko sada upravlja zemljom. Vrhovni vođa Modžtaba Hamenei ne pojavljuje se u javnosti, dok izvori tvrde da zemlju trenutno vodi kolektivno tijelo. Glavnu riječ imaju zapovjednici Revolucionarne garde, dok politički vrh pokušava održati funkcionisanje države.

– Ako Iran ne zaustavi ciljana ubistva, izgubit će rat - napisao je Pezeškijan.

U dnevniku otkriva i privatni život – vrijeme s djecom, šetnje i pokušaje da sačuva psihičku stabilnost.

– Moj je dojam da je nesreća s kojom se sada borimo posljedica našeg vlastitog ponašanja. Možda će naše iskupljenje biti suze i traženje oprosta - napisao je Pezeškijan.

Posebno ga je pogodio susret s bakom koja nije bila svjesna rata:

– Nakon 19 dana rata, konačno sam se slomio i plakao, nekoliko puta - napisao je Pezeškijan.