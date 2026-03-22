Helikopter Katara pao zbog tehničkog kvara, šest poginulih

Ministarstvo odbrane Katara saopćilo je da se helikopter srušio u teritorijalnim vodama zemlje zbog tehničkog kvara tokom obavljanja rutinske misije.

Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je šest osoba poginulo nakon pada helikoptera, dok se jedna osoba još uvijek vodi kao nestala. U izjavi objavljenoj na platformi X naveli su da su operacije potrage i spašavanja locirale šest od sedam članova posade i putnika. Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama žrtava.

Prema informacijama koje su objavili katarski mediji, nesreća je nastala isključivo zbog mehaničkog kvara, te za sada ne postoje nikakve naznake da je pad helikoptera bio posljedica neprijateljskog djelovanja.

- Katarski helikopter je pretrpio tehnički kvar tokom obavljanja rutinske misije, što je dovelo do njegovog pada u teritorijalnim vodama zemlje. Operacije potrage za članovima posade i putnicima su u toku - navelo je Ministarstvo odbrane u svom saopćenju objavljenom na X-u.

Ovaj incident se dogodio u periodu pojačanih regionalnih tenzija na Bliskom istoku. Katar se posljednjih mjeseci suočava s učestalim udarima iranskih dronova i projektila, koji su uslijedili nakon početka zajedničkih američko-izraelskih udara na Iran krajem februara.

Kao meta napada u više navrata bio je industrijski grad Ras Lafan, koji je jedno od najvećih svjetskih čvorišta za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina.