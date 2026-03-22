Iran objavio spisak meta: Ako bude i najmanji napad na energetsku infrastrukturu, recite zbogom struji!

Iranska državna novinska agencija Mehr objavila je spisak mogućih meta te države ukoliko dođe do napada na njihovu energetsku infrastrukturu, što je ranije najavio predsjednik SAD Donald Tramp u slučaju da se u potpunosti ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 sati.

U poruci se navodi da će, u slučaju i "najmanjeg napada na energetsku infrastrukturu Islamske Republike Iran, cijela regija biti gurnuta u mrak".

Na grafici na perzijskom jeziku stoji poruka „Recite zbogom struji“. Na ilustraciji je prikazana karta Perzijskog zaljeva s označenim velikim elektranama i energetskim postrojenjima u državama poput Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, uz navode o njihovoj vrsti i kapacitetu.

U tekstu na dnu grafike navodi se da se 70 do 80 posto velikih elektrana u regiji nalazi uz obalu Perzijskog zaljeva te da je velik dio te infrastrukture udaljen manje od 50 kilometara od mora, zbog čega je, kako se tvrdi, u dometu iranskih projektila.