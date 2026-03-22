Japan razmatra slanje snaga za uklanjanje mina u Hormuškom moreuzu

Japanski ministar vanjskih poslova Tošimicu Motegi (Toshimitsu Motegi) izjavio je da bi Japan mogao razmotriti slanje svojih snaga za uklanjanje mina u Hormuškom moreuzu ukoliko se postigne prekid vatre u američko-izraelskom sukobu s Iranom.

- Ako bi došlo do potpunog prekida vatre, hipotetički, moglo bi se organizovati uklanjanje mina - rekao je Motegi za Fuji TV. Naglasio je da bi uklanjanje mina bilo neophodno kako bi se osigurao siguran prolaz brodova, te da je Japan spreman pružiti pomoć u tome.

Motegi je dodao da Tokio trenutno ne planira posebne aranžmane za prolazak nasukanih japanskih brodova, ali ističe važnost stvaranja sigurnih uvjeta za sve brodove kroz moreuz.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči (Abbas Araqchi) potvrdio je da je razgovarao s Motegijem o mogućnosti prolaska japanskih brodova kroz Hormuški moreuz.

Japan dobija oko 90 posto svoje nafte kroz ovaj plovni put, koji je trenutno efektivno blokiran zbog sukoba.