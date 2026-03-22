Obrat nakon 20 dana: Američki Patriot projektil najvjerovatnije uzrok eksplozije u Bahreinu

Prema analizi nezavisnih istraživača u koju je imala uvid agencija Reuters, američki protuzračni sistem Patriot vjerovatno je ispalio projektil koji je izazvao eksploziju u Bahreinu. Incident se dogodio desetog dana sukoba s Iranom, pri čemu su povrijeđene desetine civila i oštećeni brojni objekti.

Prvobitno su Bahrein i SAD tvrdili da je eksploziju 9. marta izazvao iranski dron. CENTCOM je tada objavio da je dron udario u stambeno naselje. Sada je Bahrein priznao da je projektil Patriot učestvovao u eksploziji iznad naselja Mahazza na ostrvu Sitra, gdje se nalazi i naftna rafinerija. Vlada tvrdi da je projektil presreo iranski dron i spasio živote, te da povrede i šteta nisu rezultat direktnog udara ni drona ni Patriota. Dokazi o prisustvu drona još nisu objavljeni.

Korištenje skupog naoružanja za neutralizaciju jeftinijih dronova pokazuje rizike ove strategije: Eksplozija moćnog Patriota nad stambenim područjem ugrozila je civile i nije spriječila napade na rafineriju.