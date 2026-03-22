Obrat nakon 20 dana: Američki Patriot projektil najvjerovatnije uzrok eksplozije u Bahreinu

Prema analizi nezavisnih istraživača u koju je imala uvid agencija Reuters, američki protuzračni sistem Patriot vjerovatno je ispalio projektil koji je izazvao eksploziju u Bahreinu. Incident se dogodio desetog dana sukoba s Iranom, pri čemu su povrijeđene desetine civila i oštećeni brojni objekti.
Prvobitno su Bahrein i SAD tvrdili da je eksploziju 9. marta izazvao iranski dron. CENTCOM je tada objavio da je dron udario u stambeno naselje. Sada je Bahrein priznao da je projektil Patriot učestvovao u eksploziji iznad naselja Mahazza na ostrvu Sitra, gdje se nalazi i naftna rafinerija. Vlada tvrdi da je projektil presreo iranski dron i spasio živote, te da povrede i šteta nisu rezultat direktnog udara ni drona ni Patriota. Dokazi o prisustvu drona još nisu objavljeni.
Korištenje skupog naoružanja za neutralizaciju jeftinijih dronova pokazuje rizike ove strategije: Eksplozija moćnog Patriota nad stambenim područjem ugrozila je civile i nije spriječila napade na rafineriju.
Nezavisni istraživači Sam Lair, Majkl (Michael) Duitsman i profesor Džeferi Luis (Jeffrey Lewis) analizirali su javno dostupne materijale i satelitske snimke.
Njihovi nalazi sugeriraju da je projektil lansiran iz američke baterije Patriot jugozapadno od Mahazze, koja je prisutna na tom području najmanje od 2009. godine. Bahreinske snage svoje sisteme koriste tek od 2024. godine. Eksplozija se dogodila u zraku, a presretanje na maloj visini iznad stambenih objekata ocijenjeno je kao neodgovorno. Druga mogućnost je da je detonacija nastala kvarom samog projektila.
Stručnjaci su potvrdili autentičnost videozapisa i da se širenje štete poklapa s eksplozijom Patriota u zraku. Bahrein, kao ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu i domaćin Pete flote SAD-a, ima stratešku ulogu u Hormuškom moreuzu, koji je trenutno blokiran od strane Irana, stvarajući globalne poremećaje u opskrbi naftom.
SAD tvrde da ciljaju sposobnosti Irana za proizvodnju i lansiranje dronova te da "nikada ne ciljaju civile", iako su raniji američki napadi pogodili iransku školu za djevojčice zbog zastarjelih podataka.