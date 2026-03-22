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Iranci provociraju: "Ako ne možete čuvati Grenland, zovite nas"

Na snimku, brigadni general Ahmad Reza Radan, načelnik iranske policije, tokom javnog obraćanja ironično se obratio Evropskoj uniji

Iranci "bockaju" Evropljane. Screenshot

Z. V.

22.3.2026

Na društvenim mrežama kruži video u kojem iranski zvaničnik sarkastično komentira američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i "nudi pomoć" Evropi u vezi s Grenlandom.

Na snimku, brigadni general Ahmad Reza Radan, načelnik iranske policije, tokom javnog obraćanja ironično se obratio Evropskoj uniji, aludirajući na Trampove izjave o danskoj autonomnoj teritoriji.

- Tramp je prvo zaprijetio Evropskoj uniji, a onda je molio. Rekao je da će doći i uzeti Grenland. Poručujem EU: Ako ne možete zaštititi svoj Grenland, obratite nam se – mi ćemo ga zaštititi -  izjavio je Radan, izazvavši smijeh publike.

Ova ironična opaska dolazi u kontekstu ozbiljnijih geopolitičkih napetosti i eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Napetosti su porasle nakon što je Iran potpuno zatvorio tranzit kroz strateški važan Hormuški moreuz, kao odgovor na američko-izraelske napade u kojima je 28. februara ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Američki predsjednik je potom uputio oštar ultimatum Teheranu.

- Ako Iran ne otvori Hormuški moreuz bez prijetnji u roku od 48 sati, SAD će napasti i uništiti njihove elektrane, počevši od najveće - poručio je Tramp.

Iran je brzo uzvratio upozorenjem, najavljujući recipročne mjere u slučaju napada na njihovu infrastrukturu.

- Ako neprijatelj napadne iransku infrastrukturu za energiju i gorivo, biće gađana sva energetska, IT i desalinacijska infrastruktura koja pripada SAD-u i njihovom režimu u regiji - navodi se u saopćenju Vojske Irana.

# GRENLAND
# EVROPSKA UNIJA
# IRAN
# DONALD TRUMP
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