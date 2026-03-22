Iranci provociraju: "Ako ne možete čuvati Grenland, zovite nas"

- Tramp je prvo zaprijetio Evropskoj uniji, a onda je molio. Rekao je da će doći i uzeti Grenland. Poručujem EU: Ako ne možete zaštititi svoj Grenland, obratite nam se – mi ćemo ga zaštititi - izjavio je Radan, izazvavši smijeh publike.

Na snimku, brigadni general Ahmad Reza Radan, načelnik iranske policije, tokom javnog obraćanja ironično se obratio Evropskoj uniji, aludirajući na Trampove izjave o danskoj autonomnoj teritoriji.

Na društvenim mrežama kruži video u kojem iranski zvaničnik sarkastično komentira američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i "nudi pomoć" Evropi u vezi s Grenlandom.

Ova ironična opaska dolazi u kontekstu ozbiljnijih geopolitičkih napetosti i eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Napetosti su porasle nakon što je Iran potpuno zatvorio tranzit kroz strateški važan Hormuški moreuz, kao odgovor na američko-izraelske napade u kojima je 28. februara ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.

Američki predsjednik je potom uputio oštar ultimatum Teheranu.

- Ako Iran ne otvori Hormuški moreuz bez prijetnji u roku od 48 sati, SAD će napasti i uništiti njihove elektrane, počevši od najveće - poručio je Tramp.

Iran je brzo uzvratio upozorenjem, najavljujući recipročne mjere u slučaju napada na njihovu infrastrukturu.

- Ako neprijatelj napadne iransku infrastrukturu za energiju i gorivo, biće gađana sva energetska, IT i desalinacijska infrastruktura koja pripada SAD-u i njihovom režimu u regiji - navodi se u saopćenju Vojske Irana.