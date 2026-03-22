Video / Ben-Gvir stigao u Arad, Izraelka mu poručila: "Odlazi iz mog grada, ti si židovski nacist, donosiš samo smrt"

Žena iz Izraela žestoko se sukobila s ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom na mjestu iranskog raketnog napada u gradu Aradu. Optužila ga je za smrt i razaranje, što se vidi na snimku koji su objavili aktivisti.

Na snimku se vidi kako mu ogorčena građanka upućuje teške riječi dok obilazi pogođeno područje.

– Donosiš samo smrt. Nemaš što tražiti ovdje, odlazi iz mog grada - poručila mu je.

Tokom verbalnog napada nazvala ga je i „židovskim nacistom“, optužujući ga da snosi odgovornost za stradanja.

Incident se dogodio nakon što je Arad pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu navečer. Prema podacima izraelske hitne službe, povrijeđeno je 118 osoba.