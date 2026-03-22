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DRAMA

Video / Ben-Gvir stigao u Arad, Izraelka mu poručila: "Odlazi iz mog grada, ti si židovski nacist, donosiš samo smrt"

Na snimku se vidi kako mu ogorčena građanka upućuje teške riječi dok obilazi pogođeno područje

Haos u Aradu. Screenshot

S. S.

22.3.2026

Žena iz Izraela žestoko se sukobila s ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom na mjestu iranskog raketnog napada u gradu Aradu. Optužila ga je za smrt i razaranje, što se vidi na snimku koji su objavili aktivisti.

Na snimku se vidi kako mu ogorčena građanka upućuje teške riječi dok obilazi pogođeno područje.

– Donosiš samo smrt. Nemaš što tražiti ovdje, odlazi iz mog grada - poručila mu je.

Tokom verbalnog napada nazvala ga je i „židovskim nacistom“, optužujući ga da snosi odgovornost za stradanja.

Incident se dogodio nakon što je Arad pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu navečer. Prema podacima izraelske hitne službe, povrijeđeno je 118 osoba.

Izraelska javna televizija izvijestila je da je jedan projektil potpuno uništio čitavo naselje, dok su deseci stanovnika zadobili povrede.

Ben-Gvir je nakon napada obišao Arad, ali i Dimonu, gdje su u odvojenom napadu povrijeđene najmanje 64 osobe.

Do nove eskalacije u regiji došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran.

U tim napadima poginulo je više od 1.300 ljudi, među kojima i tadašnji vrhovni vođa Ali Hamenei.

Iran je potom uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva. Iz Teherana tvrde da su mete bili američki vojni kapaciteti.

Ovi napadi izazvali su ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu, ali i poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.

# IRAN
# ITAMAR BEN-GVIR
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