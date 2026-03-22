Bivši izraelski premijer: Vodimo bitku za zaštitu cijelog Zapada, da sam ponovo premijer, završio bih rat do kraja

Bivši izraelski premijer Naftali Benet poručio je da Izrael i Sjedinjene Američke Države svojim djelovanjem protiv Irana zapravo štite cijeli Zapad, posebno Evropu.

Bennet, koji je vodio vladu od 2021. do 2022. godine, tvrdi da Teheran godinama obmanjuje svijet kada je riječ o svojim vojnim kapacitetima, posebno raketama i nuklearnom programu.

– Prava je vijest da Evropa od jučer razumije da Iran može dosegnuti i nju. Mnogo sam puta na to upozoravao. Sada su dokazali da su cijelo vrijeme lagali - rekao je Benet.

Šira borba

Govoreći iz Dimone, koja je bila meta iranskih napada, naglasio je da Izrael vodi širu borbu.

– Mi u suštini vodimo bitku kako bismo zaštitili cijeli Zapad, a posebno Evropu, od iranske prijetnje - poručio je.

Na pitanje zašto Izrael nije pokušao diplomatski riješiti sporove s Iranom i Libanom, Bennet je oštro kritikovao međunarodne institucije.

– Ujedinjeni narodi i njihov generalni sekretar su potpuno pristrani po pitanju ovog rata - rekao je Benet.

Osvrnuo se i na spekulacije da bi eventualna smjena Benjamina Netanjahua mogla dovesti do smirivanja situacije, ali je poručio da takva očekivanja nisu realna.

– Da sam ponovo premijer, dovršio bih rat do kraja - rekao je Benet.

Jasan cilj

Istakao je i jasan cilj Izraela u ovom sukobu.

– Znat ćemo da smo postigli svoje ciljeve kada budemo sigurni da Iran više ne može raditi na nuklearnom oružju - naglasio je.

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Benet je istakao da, uprkos savezništvu, svaka zemlja ima svoje interese.

– Izrael se mora obraniti. Amerika ima svoje interese, a Izrael svoje. Mi jesmo saveznici, ali moramo ukloniti prijetnju koja nam je nametnuta i poštujemo svaku odluku koju će Amerika donijeti - zaključio je Benet.