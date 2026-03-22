Poznat uzrok katastrofe u Istanbulu: Ljudi zarobljeni ispod tona betona

Dvije susjedne zgrade srušile su se u istanbulskom okrugu Fatih nakon snažne eksplozije za koju se sumnja da je uzrokovana prirodnim plinom. Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD), vatrogasci i medicinski timovi, koji su započeli opsežnu akciju spašavanja.

Prema riječima guvernera Istanbula Davuta Gula, eksplozija se dogodila u jednoj zgradi, nakon čega je došlo do urušavanja i susjednog objekta. – Devet osoba bilo je zatrpano pod ruševinama. Sedam je spašeno, jedna je locirana i očekuje se da će uskoro biti izvučena, dok se potraga za preostalom osobom nastavlja - rekao je Gul.

Fatih se smatra jednim od rizičnijih dijelova Istanbula kada je riječ o sigurnosti objekata, jer veliki broj zgrada datira od prije nekoliko decenija, odnosno iz perioda prije uvođenja savremenih seizmičkih standarda. Gusta naseljenost i nepovoljni uslovi tla dodatno povećavaju rizik, dok značajan broj objekata još nije obuhvaćen programima urbane obnove.