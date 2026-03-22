Netanjahu pozvao evropske lidere da se pridruže napadima na Iran: Sve su stavili na nišan, ucjenjuju cijeli svijet

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetio je grad Arad, koji je sinoć bio mjesto iranskog raketnog napada, te iskoristio priliku da pozove svjetske lidere da im se priključe u napadima na Iran.

Prokomentirao je pokušaj napada Irana na britansko-američku vojnu bazu Diego Garsija u Indijskom okeanu, kazavši da je to pokazalo da posjeduju rakete koje imaju dalji domet nego što se mislilo.

- Ispalili su interkontinentalnu balističku raketu na Diego Garsiju. Sada imaju sposobnost da dosegnu duboko u Evropu. Stavljaju sve na nišan. I zaustavljaju pomorsku međunarodnu rutu, energetsku rutu i pokušavaju ucijeniti cijeli svijet - istakao je.

Podsjećamo, predsjednik SAD Donald Tramp je ranije zamjerio drugim zemljama što ne pružaju adekvatnu podršku njihovim i izraelskim napadima.