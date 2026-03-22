Vojni zaokret: Njemačka predlaže Japanu sporazum o lakšem raspoređivanju vojske

Njemačka želi dodatno produbiti vojnu saradnju s Japan, a njemački ministar odbrane Boris Pistorius predložio je sporazum koji bi omogućio lakše raspoređivanje vojnih snaga dvije zemlje na teritoriji one druge.

Govoreći u japanskoj pomorskoj bazi Yokosuka Naval Base nakon sastanka s japanskim ministrom odbrane Shinjiro Koizumi, Pistorius je kazao da je Berlin Tokiju ponudio tzv. Sporazum o recipročnom pristupu. Kako navodi Politico, cilj ovog sporazuma je olakšati razmjenu vojnika između dvije države i ukloniti dio administrativnih i pravnih prepreka.

Takvi sporazumi omogućavaju partnerima da jednostavnije raspoređuju trupe na teritoriji druge države radi vojnih vježbi, obuke ili operativnih aktivnosti, uz znatno manje birokratskih procedura. Japan je već sklopio slične sporazume s državama poput Velika Britanija i Australija.

Reakcija na rastuće globalne tenzije

Predloženi sporazum predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnje njemačko prisustvo u indo-pacifičkoj regiji, koje se uglavnom svodilo na zajedničke vojne vježbe i kratkotrajna raspoređivanja. Prema pisanju Politica, Berlin sada pokazuje namjeru da uspostavi dugoročniju i strukturiraniju vojnu saradnju s partnerima u ovom dijelu svijeta.

Pistorius je ovu inicijativu opisao kao dio šireg odgovora na sve nestabilnije globalno sigurnosno okruženje.

- Koliko je naše partnerstvo postalo blisko jasno se vidi u svjetlu aktuelnih dešavanja u Iran i na Bliskom istoku - rekao je, podsjećajući da Japan u velikoj mjeri zavisi od energetskih isporuka koje prolaze kroz Hormuški moreuz. Istakao je i da sloboda pomorskih puteva mora biti osigurana.

Zajednički interes

Njemačka i Japan, prema njegovim riječima, imaju zajednički interes u zaštiti globalnih trgovačkih ruta, naglašavajući da obje države dijele uvjerenje da međunarodni poredak mora počivati na vladavini prava.

Ova inicijativa odražava i širu promjenu u strateškom razmišljanju u Berlinu i Tokiju. Suočene s rastućim pritiscima autoritarnih sila – od ruske invazije na Ukrajina do aktivnosti Kina i Sjeverna Koreja u istočnoj Aziji – obje zemlje sve više svoje sigurnosne izazove posmatraju kao međusobno povezane, što vodi ka jačanju bilateralne vojne saradnje.