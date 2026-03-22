Snažna eksplozija u Rimu: Srušila se zgrada, u toku akcija spašavanja

Najmanje dvije osobe teško su povrijeđene u snažnoj eksploziji plinske boce u Rimu, nakon koje se jedna manja zgrada potpuno urušila, dok su još dvije pretrpjele ozbiljna oštećenja. Kako navodi italijanski list "Il Messaggero", evakuisano je najmanje 70 ljudi. Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca, policije i hitne pomoći, dok spasilačke službe intenzivno pretražuju ruševine kako bi utvrdile ima li zatrpanih.

Prema prvim informacijama, najvjerovatniji uzrok eksplozije je neispravna plinska boca, ali će tačne okolnosti nesreće biti poznate nakon završetka istrage. Svjedoci tvrde da je snažna detonacija potresla cijelu četvrt Piana del Sole. Od siline udara popucali su prozori i na okolnim zgradama, prenosi "Roma Today".