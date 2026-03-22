Teheran žestoko odgovorio na Trampov ultimatum: Prijeti uništenjem energetskih ciljeva širom Bliskog istoka

Iran je zaprijetio napadima na američku infrastrukturu na Bliskom istoku ukoliko budu pogođene njegove elektrane, nakon što je predsjednik Donald Tramp iznio prijetnju da će "napasti i uništiti" objekte u toj zemlji ako ponovo ne otvori Hormuški moreuz.

Iz Teherana upozoravaju da bi globalne cijene nafte mogle ostati povišene duži vremenski period ukoliko dođe do napada na ključna energetska postrojenja u zemlji.

Iran je dodatno poručio da će "odmah" uzvratiti uništavanjem energetskih i naftnih objekata širom Bliskog istoka ako njegovi objekti budu meta napada, prenosi "Sky News".

Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf oglasio se na društvenim mrežama:

- Odmah nakon što budu pogođene naše elektrane i infrastruktura, kritična infrastruktura, energetska infrastruktura i naftni objekti širom regiona bit će smatrani legitimnim ciljevima i bit će uništeni na nepopravljiv način, a cijena nafte će dugo ostati visoka.

Ova izjava dolazi nakon što je Donald Tramp sinoć iznio ultimatum da će, ukoliko Iran u roku od 48 sati "u potpunosti otvori" Hormuški moreuz, Sjedinjene Američke Države "napasti i uništiti njihove elektrane".

Globalne cijene nafte naglo su porasle nakon što je Iran praktično obustavio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.