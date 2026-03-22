Sijarto optužen za špijunažu za Moskvu: Godinama uživo izvještavao Lavrova sa zatvorenih sastanaka u Briselu

Peter Sijarto (Péter Szijjártó), ministar vanjskih poslova Mađarske, godinama je, prema pisanju američkog lista "The Washington Post", redovno informisao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova o detaljima sa zatvorenih sastanaka Evropske unije.

Sijarto je jedna od ključnih figura u proruskoj vladi Viktora Orbana (Viktor Orbán) u Budimpešti, koja već duže vrijeme otvoreno podržava interese Moskve unutar Evropske unije i NATO-a. To uključuje i učestale pokušaje blokiranja paketa pomoći namijenjenih Ukrajini.

Mađarska trenutno koristi pravo veta kako bi praktično zaustavila ključni zajam Evropske unije za Kijev u iznosu od 90 milijardi eura, dok je premijer Orban ranije poručio da nikada neće dopustiti ulazak Ukrajine u ovaj savez od 27 država.

Čest gost u Moskvi

Prema riječima neimenovanog evropskog sigurnosnog zvaničnika, kojeg citira "The Washington Post", "zbog snažnih veza mađarskog šefa diplomatije s Lavrovim, Moskva je godinama suštinski sjedila za stolom na svakom pojedinačnom sastanku EU".

List dalje navodi da je Sijarto, koji je od početka ruske invazije u februaru 2022. godine boravio u Moskvi u čak 16 zvaničnih posjeta, tokom pauza na sastancima u Briselu redovno obavljao telefonske razgovore s ruskim ministrom. Cilj je bio da mu pruži "izvještaje uživo o onome o čemu se raspravlja, kao i o mogućim rješenjima".

Nakon što ga je poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski (Radosław Sikorski) suočio s ovim tvrdnjama na društvenoj mreži X, mađarski šef diplomatije sve je negirao, nazvavši izvještaj "lažnim vijestima".

Sijarto tvrdi da je riječ o pokušaju stranog utjecaja na mađarske birače uoči ključnih parlamentarnih izbora koji će biti održani narednog mjeseca.

- Govorite laži kako biste podržali (opozicionu) stranku Tisza da formira proratnu marionetsku vladu u Mađarskoj - poručio je Sijarto, dodajući: "To nećete dobiti!"

Insceniranje atentata

Ovaj skandal dolazi u trenutku kada su se u javnosti pojavile i optužbe da je ruska obavještajna služba predložila insceniranje pokušaja atentata na Orbana, s ciljem jačanja njegove popularnosti pred izbore zakazane za 12. april.

Mađarski premijer, kojeg je jedan zapadni zvaničnik opisao kao "jednog od najboljih ruskih aduta", suočava se s najozbiljnijim političkim izazovom u posljednjih 16 godina vlasti. Njegov glavni protivnik, Peter Mađar (Péter Magyar), najavio je promjenu vanjskopolitičkog kursa Budimpešte ukoliko njegova stranka Tisza preuzme vlast.

Iako je Tisza vodila u anketama na početku kampanje, najnovija istraživanja pokazuju izjednačenu utrku između dva politička bloka.

Orbanov nedavni rast podrške povezuje se s agresivnom kampanjom u kojoj Mađara prikazuje kao "marionetu Kijeva" koja bi mogla uvući Mađarsku u sukob s Rusijom. Iako Mađar takve optužbe odbacuje kao "propagandu", njegova stranka ostaje oprezna kada je riječ o pitanjima poput mogućeg pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.