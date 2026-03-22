IRGC prijeti "potpunim zatvaranjem" Hormuškog moreuza i napadima na elektrane u regionu

U novom saopštenju koje su prenijeli iranski mediji, Islamska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da će "u potpunosti zatvoriti" Hormuški moreuz ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iransku energetsku infrastrukturu.

Ova prijetnja dolazi nakon što je predsjednik Donald Tramp ranije zaprijetio da će "sravniti sa zemljom" iranske elektrane ako moreuz ne bude otvoren u roku od 48 sati. Iz IRGC-a navode da će, ukoliko SAD ispune svoje prijetnje i gađaju energetske objekte u Iranu, moreuz biti zatvoren i da ga neće ponovo otvoriti "dok naše uništene elektrane ne budu obnovljene".

U saopštenju se dalje ističe da će Iran "široko" gađati elektrane, energetsku infrastrukturu i IT sektor u Izraelu, uz upozorenje da će meta biti i "sve slične kompanije u regionu" koje imaju američke akcionare, prenosi "BBC".

- Elektrane zemalja u regionu koje ugošćavaju američke baze bit će naši legitimni ciljevi - navodi IRGC.

- Mi nismo započeli rat i nećemo ga sada započeti, ali ako neprijatelj ugrozi naše elektrane, učinit ćemo sve da odbranimo zemlju i interese našeg naroda - dodaje se u saopštenju.