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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp podijelio objavu u kojoj se traži treći mandat: "To je nagrada za ukradene izbore"

Riječ je o novom potezu kojim Tramp ponovo otvara pitanje ostanka na vlasti i nakon dva mandata, iako američki ustav to izričito zabranjuje

Donald Tramp. AP

M. Až.

22.3.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio je objavu u kojoj se tvrdi da bi trebao dobiti i treći predsjednički mandat kao "nagradu za ukradene izbore"

Riječ je o novom potezu kojim Tramp ponovo otvara pitanje ostanka na vlasti i nakon dva mandata, iako američki ustav to izričito zabranjuje. Prema 22. amandmanu, nijedna osoba ne može biti izabrana za predsjednika više od dva puta.

Tramp podijelio objavu u kojoj se traži 3. mandat. Truth Social

Tramp već duže vrijeme javno koketira s idejom trećeg mandata. U ranijim nastupima i objavama sugerisao je da postoje načini na koje bi mogao ostati na vlasti i nakon drugog mandata, dok istovremeno mjesecima u političkom prostoru ponavlja tvrdnje da su mu izbori 2020. godine "ukradeni".

Međutim, te tvrdnje nisu potvrđene. Američke institucije, sudovi i tadašnje Ministarstvo pravosuđa više puta su saopćili da nisu pronađeni dokazi o izbornoj prevari koja bi mogla promijeniti ishod izbora 2020. godine.

Ponovno dijeljenje ovakve objave stoga ne predstavlja samo usputnu provokaciju. Riječ je o nastavku političke poruke kojom Tramp i dalje osporava izborni poraz iz 2020. godine, ali i testira granice onoga što je moguće javno izgovoriti u američkoj politici, čak i kada je riječ o stavovima koji su u direktnoj suprotnosti s ustavom.

# SAD
# DONALD TRUMP
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