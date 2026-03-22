Tramp podijelio objavu u kojoj se traži treći mandat: "To je nagrada za ukradene izbore"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio je objavu u kojoj se tvrdi da bi trebao dobiti i treći predsjednički mandat kao "nagradu za ukradene izbore"

Riječ je o novom potezu kojim Tramp ponovo otvara pitanje ostanka na vlasti i nakon dva mandata, iako američki ustav to izričito zabranjuje. Prema 22. amandmanu, nijedna osoba ne može biti izabrana za predsjednika više od dva puta.

Tramp već duže vrijeme javno koketira s idejom trećeg mandata. U ranijim nastupima i objavama sugerisao je da postoje načini na koje bi mogao ostati na vlasti i nakon drugog mandata, dok istovremeno mjesecima u političkom prostoru ponavlja tvrdnje da su mu izbori 2020. godine "ukradeni".

Međutim, te tvrdnje nisu potvrđene. Američke institucije, sudovi i tadašnje Ministarstvo pravosuđa više puta su saopćili da nisu pronađeni dokazi o izbornoj prevari koja bi mogla promijeniti ishod izbora 2020. godine.

Ponovno dijeljenje ovakve objave stoga ne predstavlja samo usputnu provokaciju. Riječ je o nastavku političke poruke kojom Tramp i dalje osporava izborni poraz iz 2020. godine, ali i testira granice onoga što je moguće javno izgovoriti u američkoj politici, čak i kada je riječ o stavovima koji su u direktnoj suprotnosti s ustavom.