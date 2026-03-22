Video / Napad koji bi mogao "odsjeći" jug Libana: Izrael uništio most Qasmiya

Nakon napada uništen je dio mosta koji prelazi preko rijeke Litani. Prema izraelskim medijima, premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) naredio je vojsci da odmah napadne mostove preko rijeke Litani u južnom Libanu.

Izraelska vojska izvela je u nedjelju zračni napad na most Qasmiya, ključnu saobraćajnicu koja povezuje jug Libana sa sjeverom zemlje.

Ministar odbrane Israel Kac izjavio je da je cilj ove odluke spriječiti prolazak boraca Hezbolaha i prebacivanje oružja prema jugu, prenosi portal "Times of Israel". Izraelska vojska navela je da most Qasmiya koristi za militantne aktivnosti i premještanje operativaca pod plaštom civilnog stanovništva.

Kac je također rekao da je naredio vojsci da ubrzava uništavanje libanskih kuća u pograničnim selima kako bi se spriječile prijetnje izraelskim zajednicama, pozivajući se na model operacija iz Gaze.

Izraelska vojska intenzivno bombarduje Liban i provodi kopnenu ofanzivu na jugu zemlje od prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta.

Prošle sedmice list "Yedioth Ahronoth" objavio je da izraelske snage djeluju i do devet kilometara unutar teritorije Libana.

Prema libanskim vlastima, od 2. marta u izraelskim napadima poginulo je najmanje 1.024 osobe, dok je 2.740 ranjeno.

Eskalacija sukoba uslijedila je nakon zajedničke američko-izraelske ofanzive na Iran koja je počela 28. februara, u kojoj je poginulo više od 1.300 ljudi. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, ali i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje, kako tvrdi, ugošćuju američke vojne kapacitete.