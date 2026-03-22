Kuba opet u mraku: Drugi veliki nestanak struje u sedam dana

Kuba je ponovo ostala u potpunom mraku nakon što je nacionalna elektroenergetska mreža pala po drugi put u sedam dana, nakon nestanka struje 16. marta.

Kubansko Ministarstvo energetike i rudarstva saopćilo je u subotu na svom nalogu na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je Nacionalni elektroenergetski sistem (SEN) u potpunosti pao.

U saopćenju se navodi da se poduzimaju neophodni koraci kako bi se obnovilo snabdijevanje električnom energijom širom zemlje.

Također je navedeno da je i nestanak struje na nivou cijele zemlje, koji se dogodio 16. marta, bio rezultat kolapsa sistema.

Energetska kriza

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Kanel izjavio je 13. marta da ostrvska država nije bila u mogućnosti uvoziti naftu gotovo tri mjeseca, dodajući da se elektroenergetski sistem trenutno održava isključivo uz pomoć solarne energije, prirodnog gasa i postojećih termoelektrana.

Energetska kriza dostigla je vrhunac u januaru, kada je administracija američkog predsjednika Donald Tramp pojačala pritisak na Kubu.

Obustavom isporuka nafte iz Venecuele, glavnog snabdjevača Kube, te prijetnjama sankcijama drugim dobavljačima goriva, Sjedinjene Američke Države su dovele kubansku ekonomiju u zastoj.

Drastične mjere

Kao odgovor, vlada predsjednika Diaza-Kanela bila je primorana uvesti drastične mjere štednje, uključujući obustavu prodaje dizela, strogu racionalizaciju benzina i smanjenje neesencijalnih bolničkih usluga.

Nedostatak električne energije i osnovnih usluga potaknuo je talas društvenih nemira na ostrvu s gotovo deset miliona stanovnika.

U posljednjim danima izbilo je više protesta, posebno u Havani i Moronu.

Prema izvještajima, demonstracije u Moronu prerasle su u nasilje, pri čemu je uhapšeno najmanje pet osoba nakon što su sigurnosne snage intervenirale kako bi rastjerale okupljene.