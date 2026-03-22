Iranska raketa pala u sirijskoj Kuneitri nakon izraelskog presretanja

Velika krhotina iranske rakete pala je u blizini seoskog naselja Zubayda u sirijskoj Kuneitri, u nedjelju, nakon što ju je presrela izraelska vojska.

Raketa je pala u nenaseljeno područje, pri čemu nije bilo žrtava, ni materijalne štete.

Slični incidenti zabilježeni su u posljednjim danima u južnoj Siriji, posebno u provincijama Dara i Kuneitra, dok su dijelovi presretnutih raketa padali usred kontinuiranih američko-izraelskih napada na Iran i iranske vojne odmazde, izazivajući zabrinutost među civilima.

Regionalne tenzije su eskalirale od kada su Izrael i SAD 28. februara pokrenuli zajedničke napade na Iran, pri čemu je poginulo više od 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje su domaćini američkih vojnih baza.