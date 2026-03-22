Izraelci objasnili zašto nisu uspjeli presresti iranske projektile: "Čini se da su udarili Gadrom"

U subotu su gađani južni gradovi Dimona i Arad. U Dimoni je projektil s konvencionalnom bojnom glavom koja je sadržavala stotine kilograma eksploziva pao u blizini stambenih kuća, dok je u Aradu pogodio prostor između nekoliko stambenih zgrada s podzemnim skloništima. Dopisnica Sky Newsa iz Dubaija, Seli Lokvud, naglasila je da su napadi posebno značajni jer su pogodili lokacije blizu nuklearnoistraživačkog centra Negev.

U dosad najrazornijim napadima na Izrael od početka sukoba, iranski balistički projektili pogodili su gradove u središtu i na jugu zemlje, ranivši oko 300 ljudi tokom subote i nedjelje, prema podacima izraelskog Ministarstva zdravstva. Napadi su izazvali ozbiljnu raspravu o slabostima izraelskog sistema protuzračne odbrane, posebno nakon što su projektili probili zaštitu oko osjetljivog nuklearnoistraživačkog centra Negev, piše Jutarnji list .

- Izazvalo je velik šok to što su projektili uspjeli probiti snažne odbrambene sisteme oko te osjetljive lokacije, za koju se vjeruje da je povezana s jedinim nuklearnim arsenalom na Bliskom istoku - istakla je Lokvud.

Izraelska ratna avijacija tvrdi da su uzroci neuspjelog presretanja dvaju projektila različiti i međusobno nepovezani, te da ne postoji "sistemski kvar" u odbrani. Prema vojnoj istrazi, vjerovatno su korišteni balistički projektili tipa Gadr, koji su poznata prijetnja, a raniji napadi na isto područje uspješno su presretnuti.

Tel Aviv pogođen kasetnom bojevom glavom

U nedjelju ujutro meta je bio i središnji Izrael — balistički projektil koji je udario Tel Aviv nosio je kasetnu bojevu glavu i raspršio manje eksplozivne naprave na širokom području. Od početka sukoba Iran je na Izrael lansirao više od 400 balističkih projektila, a stopa presretanja iznosi oko 92 posto.

Izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, najavio je snažan odgovor.

- Ako se napadi nastave, udarit ćemo Iran toliko snažno da ćemo ga vratiti decenijama unatrag - izjavio je Kac, dodajući prijetnju i prema Libanu: "Naredili smo ubrzanje uništavanja libanskih mostova i kuća po uzoru na Beit Hanoun i Rafah u Gazi."