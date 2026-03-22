U izraelskim napadima u Gazi poginule četiri osobe, među njima i policajci

U izraelskim zračnim napadima na Gazu poginule su najmanje četiri osobe, uključujući policajce, nakon gađanja policijskog vozila u izbjegličkom kampu Nuseirat i još jedne lokacije na sjeveru pojasa, što palestinska strana naziva novim kršenjem primirja potpisanog u listopadu prošle godine.

Palestinski zdravstveni zvaničnici rekli su da su u središnjem dijelu Gaze ubijena trojica muškaraca, a liječnici su ih identificirali kao pripadnike policije kojom upravlja Hamas. U tom napadu ranjeno je još deset ljudi.

Ranije je u odvojenom napadu u četvrti Sheikh Radwan poginula jedna osoba, identificirana kao vođa naoružane grupe povezane s Fatahom, a više ljudi je ozlijeđeno.