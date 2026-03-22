Pezeškijan se oglasio nakon navoda o "brisanju Irana s mape"

Navodi o "brisanju Irana sa mape" predstavljaju odraz nemoći pred voljom naroda, izjavio je danas iranski predsjednik Masud Pezeškijan, naglašavajući da prijetnje i teror samo jačaju jedinstvo građana Islamske Republike.

- Iluzija o brisanju Irana sa mape pokazuje očaj i bespomoćnost pred voljom nacije koja stvara historiju - naveo je Pezeškijan u objavi na društvenoj mreži X.

On je, istovremeno, istakao da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu brodova svih zemalja, "osim onih koji napadaju iransku teritoriju".

- Na dezinformacije i neselektivne prijetnje odlučno ćemo odgovoriti na terenu - zaključio je predsjednik Irana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su napade na Iran u subotu, 28. februara, u, kako je saopćeno, "preventivnim udarima", do kojih je došlo nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete povezane sa SAD širom regiona Bliskog istoka.