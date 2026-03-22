Tajne "Odreda za uživanje" Kim Jong Una: Žene i djevojke odabrane da zadovolje lidere Sjeverne Koreje

Djevojke, čija je uloga da udovolje svom vođi, izvlače se iz učionica i moraju proći invazivne medicinske testove kojima se utvrđuje njihova nevinost prije nego što se smatraju dostojnim života u seksualnom ropstvu.

Tek kroz snimke svjedočenja hrabrih prebjega koji su pobjegli od režima i progovorili o mračnoj stvarnosti sjevernokorejskog društva, otkrivena je istina o ovoj jedinici čije postojanje ostaje skriveno od javnosti, prenosi Daily Mail.

Zloglasni diktator, sada 42-godišnjak, naredio je stvaranje potpuno novog "Odreda za uživanje", nastavljajući nasljeđe svog dede, Kim Il Sunga, osnivača države i doživotnog predsjednika.

Kim Jong Un je 2015. godine, nešto više od tri godine nakon što je postao treći vrhovni vođa Sjeverne Koreje, obnovio mračnu porodičnu tradiciju koja je i danas obavijena velom misterije.





Kako je tradicija u porodici Kim, nevinost odabranih partnera od posebnog je značaja, jer čin seksa omogućava vrhovnom vođi da apsorbuje takozvanu "ki", odnosno životnu snagu nevinih devojaka.

Krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka, na vrhuncu uspona Kim Il Sunga, on je naredio svojim zvaničnicima da pretraže naciju u potrazi za najprivlačnijim mladim ženama i devojkama koje bi mu bile lične pjevačice i plesačice. Tradicija koju je njegov sin Kim Jong Il održavao tokom svoje vladavine sve do svoje smrti u decembru 2011.

Nova generacija pratilja

Nakon završetka trogodišnjeg zvaničnog perioda žalosti, Kim Jong Un, uvjeren u svoju čvrstu vlast, počeo je da bira novu generaciju ženskih pratilja za svoje zadovoljstvo.

Sada nije rijetkost vidjeti slike despota okruženog gomilom mladih dama koje histerično plaču od očiglednog divljenja prema okrutnom autokrati. Ali ko su te uplakane žene i šta one zaista misle o svom vođi?

Rođena u Hjesanu, Jeonmi Park je imala 13 godina kada je pobjegla od brutalne diktature Kim Jong Ila prelazeći zaleđenu rijeku Jalu sa majkom usred noći.

Od djetinjstva u kojem je dominirala glad, Park je provela sljedeće opasne godine kao rob kojim su trgovali po sjevernoj Kini. Njeni vlasnici su bili nasilni gangsteri koji su vodili prisilne brakove i prostituciju.

Na kraju se nastanila u Južnoj Koreji, a zatim u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je postigla uspjeh zahvaljujući svojim memoarima iz 2015. godine, "Da bi živjela: Putovanje djevojke iz Sjeverne Koreje ka slobodi", i svom popularnom Jutjub kanalu sa preko milion pretplatnika, gdje kritikuje režim.

Zbog govora protiv diktature, Pjongjang je osudio ovu 32-godišnjakinju kao "otrovnu pečurku i marionetu propagande ljudskih prava".

U jednom videu na svom kanalu, pod nazivom "Režim uzima djevojčice iz vrtića u ekipe za zadovoljstvo", Park je opisala kako se prema Kim Jong Unu u Sjevernoj Koreji postupa "kao prema Bogu".

- On ima odred za uživanje - rekla je u videu iz 2023. "Oni biraju djevojčice po gradu, u njihovoj osnovnoj školi, u njihovom vrtiću, i dotjeruju ih - dodala je, da postanu maserke, plesačice i pjevačice, koje su obavezne da obavljaju seksualne radnje za elitu zemlje.

Godinu dana kasnije, Park se vratila na zastrašujuću temu, kada je tvrdila da zvaničnici "posjećuju svaku učionicu" i "čak idu u školska dvorišta u slučaju da su propustili nekoga ko je lijep", u svojim zlokobnim potragama za mladim ženama.

Kim svake godine odvaja vrijeme da izabere 25 djevica koje će ga lično zabaviti, nakon što se podvrgnu invazivnim medicinskim pregledima.

- Žene onda moraju da nauče kako da udovolje tim muškarcima, to je njihov jedini cilj - rekla je Park.

Prema riječima aktivistkinje, sada konzervativne komentatorke koja često upoređuje život u Sjevernoj Koreji sa prosvećenom ideologijom u SAD, Kimovi zvaničnici biraju žene na osnovu društvenog statusa i atraktivnosti.

Operativci rezervišu one koje smatraju najprivlačnijim za samog despota, dok "manje zapanjujuće članice imaju naređenje da zadovolje potrebe generala i političara nižeg ranga".

Tri odjeljenja

S rijetkom pronicljivošću, Park navodi da je "Odred za zadovoljstvo" podijeljen na tri odjeljenja: jedno je specijalizovano za masaže, drugo za zabavu kroz pjesmu i ples, i treće spremno za seksualnu intimnost sa diktatorom i drugim muškarcima.

Park tvrdi da je imala sreće da izbjegne izbor za Kimov harem zbog svog porodičnog statusa, sugerišući da "eliminišu sve djevojke sa članovima porodice koji su pobjegli iz Sjeverne Koreje ili imaju rođake u Južnoj Koreji ili drugim zemljama".

Ali je rekla da je za mnoge život u Sjevernoj Koreji toliko težak da će roditelji rado dozvoliti da im se kćerke regrutuju u nadi da će uživati u boljem kvalitetu života.

Većina građana je izuzetno siromašna i pristup osnovnim potrepštinama poput čiste vode, kanalizacije, frižidera i mašina za pranje veša je oskudan.

Život u "Odredu zadovoljstva" je često kratkog vijeka, međutim, žene bivaju izbačene kada uđu u 20-te. Neke će biti udate za pripadnike Kimove lične garde. Čak kruže i glasine da je vođina "supruga prvobitno bila u Odredu zadovoljstva".

Park je rekla da se sistem razvio kao porodična tradicija, pri čemu je aktuelni lider preferirao "vitke", više i "zapadnjačke" žene, dok je njegov otac, Kim Jong Il, imao sklonost ka ženama okruglog lica koje nisu bile više od njegovih 160 centimetara.

Kim Il Sung, otac Kim Jong Ila, "imao je tradicionalniji ukus za žene". Park nije jedini prebjeg koji je iznio tvrdnje o ilegalnoj mreži seksualnih zabavljača režima, koju iskorištavaju najmoćniji u zemlji.

Oteta iz učionice

Godine 2010, jedna od žena je rekla časopisu Mari Kler da je imala samo 15 godina kada su je dva muškarca u uniformama otela iz školske učionice bez upozorenja.

Mi Hjang je tvrdila da su napravili evidenciju o njenoj prošlosti i pitali je da li je ranije imala seks.

- Napravili su detaljan zapis moje porodične istorije i školskog dosijea. Takođe su me pitali da li sam ikada spavala sa dječakom. Bilo me je toliko sramota što čujem takvo pitanje - rekla je ona.

Nakon što je prošla testove znatiželje, rekla je da se od nje očekivalo da provede deceniju sa Kim Jong Ilom kao dio njegovog Kipumdža, ili "Odreda za zadovoljstvo".

Tvrdila je da joj je bilo zabranjeno da razgovara sa porodicom tokom tog vremena i da je znala da će biti pogubljena ako pokuša da pobjegne. Svaki pokušaj neslaganja ili prebega bio je prekršaj kažnjiv smrću.

Mi Hjang je insistirala da diktator nikada nije seksualno zlostavljao kao tinejdžerku, već da ju je držao za ruku. Međutim, bila je uvjerena da bi, da je ostala u toj ulozi do odraslog doba, on to učinio.

- Kim Jong Il je pokazao osnovni osjećaj za moral - rekla je, prije nego što je priznala da kada je pijan, despot može postati "pomalo perverzan".

- Dodirao bi me po glavi i držao za ruke, ali me nikada nije zvao zbog intimnih trenutaka jer sam još uvijek bila studentkinja i nisam imala više od 20 godina. Mislim da bi to uradio da sam ostala malo duže.

Dvije godine, Mi Hjang je putovala sa Kim Jong Ilom, njegovim bliskim zvaničnicima i drugim djevojkama u "Odredu zadovoljstva", provodeći vrijeme u njegovim luksuznim rezidencijama oko Pjongjanga ili odmarajući se u njegovim seoskim kućama u provincijama Kangdong ili Jongsung.

Ponekad je dijelila sobu sa jednom od diktatorovih omiljenih žena, još jednom regrutkinjom po imenu Mi Ok.

- Mislila je da ću biti njena nasljednica. Ali nikada nije bila ljubomorna na mene i tretirala me je kao da sam joj krvna sestra. Čvrsto me je grlila i govorila mi da ću krenuti njenim stopama. Bila sam usamljena tamo, ali i ona je bila usamljena, pa smo postale prijateljice.

Ejdan Foster Karter, viši naučni saradnik na Univerzitetu u Lidsu, rekao je da je do 2.000 žena regrutovano u "Odred zadovoljstva" u bilo kom trenutku. One su starosti između 18 i 40 godina, ali većina je mlađa od 25 godina, rekao je on.

Svakodnevne zabave

Dodatna svjedočenja dao je Li So Jeon, bivši vojni muzičar koji je pobjegao u Južnu Koreju 2008. godine, koji je tvrdio da su plesači i pjevači bili primorani da se svlače i pružaju seksualne usluge na zabavama koje su se svakodnevno održavale za Centralni politbiro zemlje.

- Sjevernokorejska umjetnička trupa je došla ovdje i nastupala sa otmenim plesovima i pjesmama, ali ne samo da moraju biti zaduženi za propagandu Kim Jong Una, već moraju ići i na zabave i pružati seksualne usluge - naveo je on.

Ove zabave se održavaju svakog dana za Centralni politbiro. Čak i ako to ne žele, moraju da služe svojim tijelima.

- Žene tamo, kada prisustvuju, moraju da se svuku. Od njih se traži da se svuku kao predmeti. To je fizički bol kroz koji moraju da prođu.

Na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u južnokorejskom gradu Gangneung, sjevernokorejske navijačice su ukrale predstavu kada su upale u savršeno koreografisanu rutinu tokom ženske hokejaške utakmice.

Publika je odmah bila zadivljena dok je grupa njihala uglas i pjevala pjesme na korejskom jeziku mašući malim zastavama ujedinjenog Korejskog poluostrva na oduševljenje domaće publike.

Ali nakon događaja, bivša članica navijačke grupe, Han Seo Hi, rekla je za BBC da je grupa žena bila nazvana "vojskom ljepotica". Dodala je da je prije takvih nastupa svaka navijačica prošla tromjesečnu ideološku obuku kako bi se osigurala njihova lojalnost režimu.

- Nismo bile tamo samo da navijamo, već nam je rečeno da idemo u srce neprijatelja", rekla je, prepričavajući svoje iskustvo kada ih je režim koristio kao propagandni rekvizit.

"Sjever nas je obučio da imamo ovaj osnovni način razmišljanja, da smo na prvoj liniji promocije ideologije Juče (samostalnosti) - dodala je.

- Bile smo odvojene za različite vrste psihološke obuke. Rečeno nam je da ne bi trebalo da budemo iznenađene ili šokirane drugim svijetom. Posebno, fokus obuke je bio na tome da ne smijemo zaboraviti svoju domovinu, ni na minut - dodala je ona.

Ukupno 21 član sjevernokorejskih navijačkih ekipa je 2006. godine poslat u logor zato što su govorili o tome šta su vidjeli na Jugu. Ženska ekipa je očigledno prekršila represivnu obavezu da ne govori o onome što su vidjele tokom takmičenja.

Palata na točkovima

Kimov "Odred zadovoljstva" međutim, nije ograničen samo na njegovu rezidenciju, jer su se pojavili izvještaji o striptizetama koje su bile dovezene u njegov blindirani voz.

Oklopna palata na točkovima, koja je korišćena za prevoz despota u Kinu i Rusiju kako bi se pridružio sastanku svjetskih lidera među kojima su bili Vladimir Putin i Si Đinping prošlog septembra, mnogi smatraju zastarjelim simbolom dinastičke vladavine njegove porodice.

Jako utvrđena lokomotiva, koja putuje brzinom ne većom od 59 km/h i koja je takođe korišćena na putovanju 2023. godine za samit sa Putinom u Rusiji, nije samo vozilo za diplomatske poslove diktatora.

Prema izvještaju "DimSum Dejlija" iz 2020. godine, njenih 20 vagona opremljeno je ružičastim sofama, konferencijskom salom i galerijom gdje Kim jede najfinije obroke.

U vozu, diktator je često okružen mladim djevojkama i ženama, obično starosti između 13 i 25 godina, koje su zadužene da zabave svog vođu.

One koje su imale momke obično su diskvalifikovane za ulazak u odred, dok žene koje se smatraju dovoljno dostojnim da se ukrcaju u voz dobijaju oko 20 mjeseci obuke i uče strane jezike poput engleskog, japanskog i kineskog.

Djevojčice se čak uče o seksualnom ropstvu i dobijaju informacije o kontracepciji. Prosječna prijavljena plata žena, koje djeluju kao "dirigentkinje", je između 1.500 i 3.000 funti.

Hi Jeon, čije je ime promijenjeno da bi se zaštitila, rekla je za Miror da, dok su milioni Sjevernokorejaca primorani da se hrane samo travom ili korom da bi preživjeli, Kim uživa u ručkovima od 1.000 funti koji se sastoje od delikatesa poput čorbe od ptičjeg gnijezda – napravljene od očvrsnute pljuvačke ptice i kavijara.

Mlada žena, koja je živjela relativno luksuzno u prijestolnici kao kćerka vojnog pukovnika, bila je svjedok najgoreg od režima kada je vidjela kako grupu od 11 muzičara svirepo pogubljuju na fudbalskom stadionu nakon što su optuženi za pravljenje pornografskog videa.

Takođe je rekla novinama kako je bila svjedok kako su njene drugarice odvedene da budu seksualne sluškinje.

- Zvaničnici su dolazili u naše škole i birali tinejdžerke da rade u nekom od njegovih brojnih domova širom Pjongjanga - rekla je.

- Biraju najljepše i osiguravaju da imaju prave, dobre noge. Uče da mu služe hranu poput kavijara i izuzetno rijetkih delikatesa. Takođe ih uče kako da ga masiraju i postaju seksualne robinje. Da, moraju da spavaju sa njim i ne smiju da naprave grešku ili da se bune jer bi vrlo lako mogle jednostavno da nestanu - rekla je Hi Jeon.

Na pitanje šta se dešava ako zatrudne, odgovorila je: "Možda isto".

Uvoz ženskog veša

Kim je 2022. godine potrošio 122.000 funti na uvoz ženskog fensi donjeg veša, dok je njegovo stanovništvo patilo u siromaštvu, pokazuju podaci.

Trgovinski podaci pokazuju da je Sjeverna Koreja uvezla gomilu grudnjaka, pojaseva, korseta, proteza, tregera i podvezica, čak i dok je 45% zemlje patilo od neuhranjenosti, prema "Izvještaju UN o stanju bezbjednosti hrane i ishrane u svijetu", objavljenom 2023.

Viši ešaloni vlasti takođe su uživali u žestokim pićima i likerima vrijednim oko 2.675.000 funti, uglavnom od glavnog trgovinskog partnera Kine.

Za zabavu, zemlja je uvezla konzole za video igre i društvene igre u vrijednosti od oko 203.000 funti, čak i dok je ostatak stanovništva trpio sistematski elektronski nadzor i stalnu prijetnju javnim pogubljenjima i prisilnim radom.

Zapanjujući izvještaj

U zapanjujućem izvještaju UN objavljenom prošlog septembra, zasnovanom na intervjuima sa 300 svjedoka, tijelo za ljudska prava je otkrilo da je nadzor u zemlji postao sveprisutniji uz pomoć novih tehnologija, dok su kazne postale strože, uključujući uvođenje smrtne kazne za prekršaje kao što je dijeljenje stranih TV drama.

- Prema zakonima, politikama i praksama uvedenim od 2015. godine, građani su podvrgnuti povećanom nadzoru i kontroli u svim dijelovima života - navodi se u zaključku izvještaja UN od 14 stranica.

- Nijedna druga populacija nije pod takvim ograničenjima u današnjem svijetu - navodi se.

Izvještaj je objavljen više od decenije nakon što je još jedna značajna studija otkrila da je Sjeverna Koreja počinila zločine protiv čovječnosti.

Kim je u srijedu održao ceremoniju otkrivanja raspoređivanja 50 novih lansirnih vozila za nuklearne rakete kratkog dometa koje prijete rivalskoj Južnoj Koreji, dok se hvalio svojim rastućim vojnim sposobnostima uoči važnog kongresa vladajuće stranke koji je počeo u četvrtak.

U saopštenju, Kimova sestra, koja je ključni zvaničnik za spoljnu politiku, potvrdila je izvinjenje južnokorejskog ministra u vezi sa navodnim upadima civilnih dronova, ali je rekla da Sjeverna Koreja jača bezbjednost granica protiv "neprijateljskog" Juga.

Sjeverna Koreja je obustavila skoro sve razgovore i saradnju sa Jugom od 2019. godine, kada su Kimovi pregovori o nuklearnoj diplomatiji sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom propali zbog sankcija koje su predvodile SAD.

Odnosi su se pogoršali posljednjih godina, jer je Kim odbacio dugogodišnji cilj Sjevera o mirnom ujedinjenju i proglasio neprijateljski sistem "dve države" na Korejskom poluostrvu, stav koji bi mogao dalje institucionalizovati u ustavu Radničke partije tokom tekućeg kongresa.

Kim je u govoru rekao da su "divni" raketni lanseri opremljeni vještačkom inteligencijom i naprednim tehnologijama navođenja prilagođenim za obavljanje "strateške misije", termina koji podrazumijeva nuklearnu namjenu.

Rekao je da će kongres Radničke partije, koji će vjerovatno trajati danima u Pjongjangu, vidjeti objave novih planova za proširenje kapaciteta njegove nuklearno naoružane vojske, koja već ima razne sisteme usmjerene na američke saveznike u Aziji i rakete dugog dometa potencijalno sposobne da dosegnu kopno SAD.