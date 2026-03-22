Izraelski vojni vrh odobrio planove za kopnenu ofanzivu u Libanu: "Borbe protiv Hezbolaha su tek počele"

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir, odobrio je jučer planove za nastavak operacija protiv Hezbolaha u Libanu.

Borbe protiv Hezbolaha

Zamir je naglasio da su borbe protiv Hezbolaha "tek počele" te da će, nakon završetka rata sa Iranom, ova libanska militantna grupa ostati izolovana, navodi Times of Israel.

- Teroristička organizacija Hezbolah predstavlja ključnog posrednika iranskog režima i napravila je ozbiljnu grešku kada je odlučila da se pridruži kampanji protiv Izraela. Ovaj izbor šteti i njoj i državi Liban u cjelini - rekao je Zamir dok je odobravao borbene planove u Sjevernoj komandi.

- Poruka je jasna: ne postoji sigurno utočište za režim i njegove posrednike, svaka prijetnja izraelskim građanima bit će suočena s odlučnim, preciznim i snažnim odgovorom - izjavio je on, prema saopštenju koje je danas objavila vojska.

- U posljednjih nekoliko sedmica postigli smo značajne rezultate; pogodili smo više od 2.000 meta, desetine skladišta oružja i eliminisali stotine boraca - rekao je Zamir, dodajući da je "kampanja protiv Hezbolaha tek počela".

- Na kraju kampanje u Iranu, Hezbolah će ostati sam i izolovan. Ovo je dugotrajna kampanja i mi smo spremni za nju - poručio je.

Duga kampanja

Zamir je naveo da se vojska priprema da produbi kopnenu ofanzivu u južnom Libanu, kao i vazdušne napade protiv ove grupe.

- Nećemo stati dok se prijetnja ne udalji od granice i dok se ne osigura dugoročna sigurnost za stanovnike sjevera. Spremni smo za dugu kampanju i nastavit ćemo djelovati po potrebi, kako u napadu tako i u odbrani, kako bismo osigurali dugoročnu sigurnost stanovnika sjevera - zaključio je Zamir.