Sančez traži otvaranje Hormuškog moreuza: Svijet ne smije plaćati cijenu ovog rata

Španski premijer Pedro Sančez u nedjelju je zatražio otvaranje Hormuškog moreuza i zaštitu svih energetskih postrojenja na Bliskom istoku, nakon eskalacije napada na ključne naftne i plinske projekte u regionu, piše Guardian.

- Vlada Španije zahtijeva otvaranje Hormuškog moreuza i zaštitu svih energetskih postrojenja na Bliskom istoku - objavio je na društvenim mrežama.

- Nalazimo se na globalnoj prekretnici. Daljnja eskalacija mogla bi izazvati dugotrajnu energetsku krizu za cijelo čovječanstvo. Svijet ne bi smio plaćati posljedice ovog rata - poručio je.

Ultimatum i uzajamne prijetnje

Iako Sančez nije direktno imenovao ni Iran ni SAD, njegov poziv uslijedio je nakon što je Tramp u subotu zaprijetio Iranu. Dao je Teheranu rok od 48 sati da otvori Hormuški moreuz, ključan za protok svjetske nafte, inače će SAD "napasti i uništiti" iranske elektrane, "počevši s najvećom".

Teheran je uzvratio prijetnjom da će "nepovratno uništiti" ključnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, uključujući vitalne vodosnabdjevne sisteme, ukoliko SAD provede napad.

Rastuća šteta u regionu

Uništenje ključne energetske infrastrukture vjerovatno će imati duboke i dugotrajne posljedice za svjetske zalihe energije i globalnu ekonomiju. Prema izvještaju The New York Timesa od petka, od početka rata oštećeno je najmanje 39 naftnih rafinerija, polja prirodnog gasa i drugih energetskih postrojenja u devet zemalja.