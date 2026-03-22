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ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči: Hormuški moreuz nije zatvoren, nećemo se pokolebati novim prijetnjama

Brodovi oklijevaju jer se osiguravatelji boje rata po vašem izboru koji ste vi započeli - a ne Iran, poručio je

Abas Aragči. AP

M. Až.

22.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da Iran neće biti pokoleban novim prijetnjama u vezi s Hormuškim moreuzom. U objavi na društvenoj mreži X naveo je da plovni put "nije zatvoren".

U poruci, za koju se čini da je upućena Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, Aragči je napisao kako brodovi oklijevaju s plovidbom zbog osiguravatelja.

- Brodovi oklijevaju jer se osiguravatelji boje rata po vašem izboru koji ste vi započeli - a ne Iran - stoji u objavi.

- Nijedan osiguravatelj - a ni Iranac - neće biti pokoleban novim prijetnjama - zaključio je ministar.

Njegova objava uslijedila je nakon saopštenja iranskog Ministarstva vanjskih poslova u kojem se navodi da su Sjedinjene Američke Države i Izrael direktno odgovorni za poremećaje i eskalaciju opasnosti u Hormuškom moreuzu.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
# HORMUŠKI MOREUZ
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