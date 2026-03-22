UAE zaoštrava retoriku prema Teheranu: Al Nahjan objavio kratku poruku i nazvao Iran teroristima

Ujedinjeni Arapski Emirati nagovijestili su dramatičan zaokret nakon decenija oprezne diplomatije prema Iranu, nakon što je ministar vanjskih poslova šeik Abdulah bin Zajed Al Nahjan (Abdullah bin Zayed Al Nahyan) Teheran nazvao "teroristima".

Osim toga, glavni savjetnik predsjednika zatražio je dugoročne sigurnosne garancije koje bi, kako se navodi, efektivno trajno neutralizirale iranske vojne kapacitete.

Oštra poruka

Abdulah bin Zajed Al Nahjan, koji obavlja funkciju zamjenika premijera i ministra vanjskih poslova UAE-a, objavio je na platformi X kratku poruku.

- Nikada nećemo biti ucjenjivani od terorista - poručio je.

Objava je bila direktno upućena Žeraru Arou (Gérard Araud), bivšem francuskom ambasadoru u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je doveo u pitanje sve dublje usklađivanje UAE-a s Vašingtonom, navodeći da to znači povjeravanje sudbine zemlje sili koja ju je uvukla u razoran sukob, navodi Turkiye Today.

Promjena u rječniku

Ova razmjena odmah je privukla pažnju zbog promjene u rječniku. Zvanični kanali ministarstva vanjskih poslova UAE-a već su ranije opisivali iranske napade kao "neizazvane i terorističke raketne napade", ali lična upotreba izraza "teroristi" za sam Iran, a ne samo za njegove postupke, predstavlja jasnu promjenu tona prema Teheranu.

Nekoliko sati kasnije, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a Anvar Gargaš (Anwar Gargash) objavio je opširniju poruku na platformi X koja ide znatno dalje od ranijih izjava Emirata o ciljevima rata.

- Nije razumno da se ova agresija pretvori u trajno stanje prijetnje - napisao je Gargaš.

Ove izjave nadovezuju se na obrazac sve oštrije retorike Gargaša u protekle tri sedmice, što dodatno ukazuje na promjenu pristupa UAE-a prema Iranu.