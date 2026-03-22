Bliski istok u plamenu: Iran lansirao nove projektile, žestoke borbe na sjeveru Izraela

Ratna zbivanja na Bliskom istoku ubrzavaju se na više frontova istovremeno. Iran je lansirao nove projektile prema izraelskim gradovima, dok izraelska vojska vodi borbe za strateški grad Khiam u Libanu, a načelnik glavnog štaba Ejal Zamir najavljuje "dugu kampanju" kopnenih operacija. Istovremeno, francuski predsjednik Emanuel Makron u Rijadu poziva na moratorij napada, a Iran odbacuje optužbe za blokadu Hormuškog moreuza.

Izraelske snage i Hezbolah sukobljavaju se za kontrolu nad gradom Khiam na jugu Libana. Za Izrael, zauzimanje Khiama znači presijecanje linija snabdijevanja Hezbolaha iz doline Beka prema jugu, dok Hezbolah nastoji zadržati kontrolu jer povišeni položaj grada omogućava strateški pregled nad jugom Libana i sjeverom Izraela.

Kampanja protiv Hezbolaha

"Kampanja protiv Hezbolaha tek je počela — na kraju kampanje u Iranu, Hezbolah će ostati sam i izolovan." Dodao je da se vojska "sada priprema za napredovanje s ciljanim kopnenim operacijama prema organizovanom planu."

Izraelska vojska je u međuvremenu saopćila da je u napadu na južni Liban ubila komandanta Hezbolahovih snaga Radwana i još dvojicu boraca, te da su dvaput gađali most Qasmiyeh, ključnu prometnicu na obalnoj autoputu.

Makron u Saudijskoj Arabiji

Francuski predsjednik Emanuel Makron sastao se sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom kako bi razgovarali o zaoštrenim regionalnim sukobima. Makron je rekao:

- Suočeni s rizikom od nekontrolirane eskalacije, nužnije je nego ikad da se sve zaraćene strane dogovore o moratoriju na napade na energetsku i civilnu infrastrukturu te da Iran ponovo uspostavi slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu. G7 i Vijeće za saradnju u Zaljevu moraju ojačati koordinaciju."

Putinova podrška

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe, navodeći da Hormuški moreuz nije blokiran i da "odgovornost za rastuću opasnost leži direktno na američkom i cionističkom režimu."

Ruski predsjednik Vladimir Putin u međuvremenu je čestitao iranskom kolegi Masudu Pezeškianu perzijsku Novu godinu — Nouruz, potvrdivši privrženost Rusije savezu s Teheranom:

"Ostajemo odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu", poručio je Putin.