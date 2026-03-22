Objavljeni snimci izraelskog presretanja iranskih projektila: "Uništeni su u egzosferi"

Tijekom večeri presretnuto je više iranskih balističkih projektila iznad Sirije i Izraela, u novoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Pojavili su se brojni snimci koje prikazuju uništenje projektila, čini se, izvan Zemljine atmosfere, a vjeruje se da su ga izveli američki i izraelski proturaketni sistemi.

Prvo presretanje iranske balističke rakete srednjeg dometa zabilježeno je iznad mjesta Al-Asharah u pokrajini Deir ez-Zor u istočnoj Siriji. Vjeruje se da je raketu uništio projektil SM-3 ispaljen s američkog razarača klase Arleigh Burke, koji se nalazi u istočnom Sredozemlju.

Kasnije je zabilježeno i presretanje iznad južnog Izraela. Navodi se da su iranski projektili uništeni u egzosferi.

Smatra se da je i u tom slučaju korišten američki sistem SM-3 ili izraelski protubalistički projektil Arrow-3. To su jedina dva sistema u regiji sposobna za presretanje balističkih projektila izvan Zemljine atmosfere.