Iran će smanjiti napade na Saudijsku Arabiju i Katar, ali na Kuvajt, Bahrein i UAE "nastavljaju kao i obično"

Iran je odlučio ograničiti napade na Saudijsku Arabiju zbog zabrinutosti da bi nastavak napada mogao izazvati direktan vojni odgovor Rijada, rekli su za The Jerusalem Post dva izvora.

Od početka sukoba, Iran je lansirao više od 430 raketa i dronova prema Saudijskoj Arabiji. Većina dronova ciljala je Istočnu pokrajinu, gdje se nalaze brojne rafinerije nafte, kao i Shaybah, veliko naftno polje u Praznom kvartu. Većina raketa bila je usmjerena na Al-Kharj, oko 80 km jugoistočno od Rijada, gdje se nalazi Zračna baza princa Sultana.

Saudijci napeti

Prema izvorima, iranski zvaničnici smatraju da su "Saudijci napeti" i procjenjuju da bi nastavak velikih napada mogao natjerati Saudijsku Arabiju da preduzme korak koji je do sada izbjegavala – direktan udar na Iran. Saudijski zvaničnici ranije su jasno dali do znanja, uključujući razgovore s Iranom, da je njihova crvena linija svaki napad na elektrane i postrojenja za desalinizaciju vode.

- Ako ciljate civilnu infrastrukturu, bit ćemo primorani da uzvratimo udar - upozorili su saudijski zvaničnici u proteklim sedmicama.

Saudijska Arabija je nedavno također promijenila politiku, dopuštajući američkoj vojsci korištenje baza u zemlji za operacije protiv Irana.

Pored smanjenja napada na Saudijsku Arabiju, Iran je odlučio izbjeći ciljanje Katara. Međutim, napadi na Kuvajt, Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate "nastavit će se kao i obično", rekli su izvori.

Trampova prijetnja

Države Zaljeva pažljivo prate razvoj situacije, posebno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio da će ciljati iranske elektroenergetske objekte ako Hormuški moreuz ne bude ponovno otvoren. Iran je upozorio da bi u tom slučaju uzvratio napadima na energetske objekte u državama Zaljeva.

Zbog toga su nekoliko država Zaljeva apelovale na američkog predsjednika da odustane od napada na iranske elektrane, strahujući da bi takav potez ugrozio njihovu vlastitu energetsku i desalinizacijsku infrastrukturu.