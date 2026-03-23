Washington Post: Putinovi ljudi planirali lažni atentat na Orbana

Prema izvještaju američkog Washington Posta, ruski operativci predložili su drastičan potez za zaštitu svog ključnog saveznika u EU, Viktora Orbana, insceniranje pokušaja atentata.

Orbanove prijateljske veze s Moskvom već dugo predstavljaju strateško uporište Kremlja unutar NATO-a i Evropske unije. Prema internom izvještaju SVR-a, do kojeg je došla jedna evropska obavještajna služba, a u koji je Washington Post imao uvid, ruski obavještajci predložili su strategiju nazvanu "Gamechanger" (Prekretnica).

Cilj je bio "fundamentalno promijeniti cijelu paradigmu predizborne kampanje" kroz lažni napad na premijera.

- Ovakav incident bi prebacio percepciju kampanje iz racionalnog domena socioekonomskih pitanja u emocionalni, gdje će ključne teme postati državna sigurnost te stabilnost i odbrana političkog sistema - navodi se u dokumentu ruskog Direktorata MS, zaduženog za operacije političkog utjecaja.

Očajnička borba za glasove

Iako do sada nije bilo fizičkih napada na Orbana, njegova popularnost je ozbiljno narušena zbog pogoršanja ekonomske situacije. Sama ideja o insceniranju atentata pokazuje koliki su ulozi za Moskvu u ovoj mađarskoj izbornoj utrci. Kao inspiracija poslužio je i napad na Donalda Trumpa (Donald Tramp) iz jula 2024. godine, koji mu je donio skok u anketama i simpatije birača.

Ankete pokazuju da Orban trenutno zaostaje za Peterom Mađarom (Magyar), bivšim članom Orbanovog Fidesza koji sada vodi kampanju kao proevropski reformator i borac protiv korupcije. Ruski operativci u svom izvještaju iznose i statističke podatke o nezadovoljstvu u Mađarskoj: 52,3 posto građana je nezadovoljno općim stanjem u državi, dok stopa nezadovoljstva u ruralnim područjima iznosi 50,8 posto, a ta područja su tradicionalno smatrana najjačim uporištima vladajuće stranke Fidesz.

Washington Post detaljno opisuje dubinu povezanosti mađarskog vrha i Kremlja. Nekoliko evropskih sigurnosnih zvaničnika potvrdilo je da je Orbanova vlada godinama Moskvi pružala direktan uvid u osjetljive rasprave unutar EU.

Ministar vanjskih poslova Mađarske, Peter Sijarto, koji je od 2022. godine 16 puta službeno posjetio Moskvu, navodno je tokom pauza na sastancima EU redovno telefonirao ruskom kolegi Sergeju Lavrovu, dajući mu "izvještaje uživo o onome o čemu se raspravlja". Prema riječima jednog evropskog zvaničnika, zahvaljujući ovim pozivima, "Moskva je godinama suštinski sjedila za svakim pregovaračkim stolom EU".

Širenje straha i kampanja dezinformacija

Posljednjih sedmica, Fidesz i Orban sve više pokušavaju preusmjeriti pažnju Mađara sa ekonomskih problema na navodne vanjske prijetnje. Vlada optužuje Kijev za obustavu dotoka jeftine ruske nafte, iako je prekid uzrokovan ruskim napadom na infrastrukturu naftovoda.

Orban je nedavno optužio Ukrajince da planiraju fizičke napade na njegovu porodicu, te je naredio premještanje trupa radi zaštite energetske infrastrukture. Prema dodatnim obavještajnim dokumentima, ruski operativci u Mađarskoj koriste umjetnu inteligenciju (AI) za kreiranje lažnih videa i falsifikovanje dokumenata kako bi diskreditovali kandidate Mađarove stranke Tisza, poput Marije Gurzo i Ervina Nađa.

S druge strane, Orban pokušava osigurati podršku iz SAD-a. Nakon nedavne posjete državnog sekretara Marka Rubija Budimpešti, očekuje se i dolazak američkog potpredsjednika Džej Di Vensa. Ipak, zapadni zvaničnici upozoravaju da bi ruska intervencija mogla biti mnogo direktnija i opasnija.

- Orban je bio jedan od najboljih ruskih aduta. Teško je zamisliti da Rusi ne bi bili spremni uskočiti u pomoć ako stvari krenu po zlu - rekao je jedan zapadni zvaničnik za Washington Post.

Kremlj je odbacio ove navode, a portparol Dmitrij Peskov nazvao je dokument SVR-a "još jednim primjerom dezinformacije". Mađarska vlada i Orbanovi portparoli nisu odgovorili na upite WP-a za komentar.