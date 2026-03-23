Prvi čovjek Centralne komande vojske SAD: Nastavljamo udare na Iran, razvili smo najveći kišobran protivzračne odbrane

Komandant Centralne komande vojske SAD-a (CENTCOM), admiral Brad Kuper (Brad Cooper), komentirao je aktuelna dešavanja na Bliskom istoku, naglašavajući da će američka vojska nastaviti s napadima na Iran i u narednim sedmicama.

U razgovoru za Iran International, Kuper se osvrnuo na iranske napade širom Bliskog istoka, ističući da oni djeluju iz očaja.

- Iranci djeluju iz očaja. U posljednjih nekoliko sedmica, namjerno su napali civilne ciljeve više od 300 puta. Na početku sukoba bilo je velikih napada s desetinama dronova i raketa. To sada više nije slučaj. Sada se napadi događaju samo jednom ili dvaput odjednom - rekao je Kuper.

Američke i savezničke snage, prema riječima admirala Kupera, rade na osiguranju pomorskih putova u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, nastojeći slabi iranske pomorske sposobnosti.

- Hormuški moreuz fizički je otvoren za tranzit. Razlog zbog kojeg brodovi trenutno ne prolaze je što ih Islamska Republika gađa dronovima i raketama - pojasnio je.