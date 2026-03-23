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BLISKI ISTOK U OPASNOSTI

Prvi čovjek Centralne komande vojske SAD: Nastavljamo udare na Iran, razvili smo najveći kišobran protivzračne odbrane

Mi bismo mogli odmah zaustaviti ovaj rat, apsolutno, ako bi to odlučili, naglasio je

Brad Kuper. Screenshot / YouTube

A. O.

23.3.2026

Komandant Centralne komande vojske SAD-a (CENTCOM), admiral Brad Kuper (Brad Cooper), komentirao je aktuelna dešavanja na Bliskom istoku, naglašavajući da će američka vojska nastaviti s napadima na Iran i u narednim sedmicama.

U razgovoru za Iran International, Kuper se osvrnuo na iranske napade širom Bliskog istoka, ističući da oni djeluju iz očaja.

- Iranci djeluju iz očaja. U posljednjih nekoliko sedmica, namjerno su napali civilne ciljeve više od 300 puta. Na početku sukoba bilo je velikih napada s desetinama dronova i raketa. To sada više nije slučaj. Sada se napadi događaju samo jednom ili dvaput odjednom - rekao je Kuper.

Američke i savezničke snage, prema riječima admirala Kupera, rade na osiguranju pomorskih putova u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte, nastojeći slabi iranske pomorske sposobnosti.

- Hormuški moreuz fizički je otvoren za tranzit. Razlog zbog kojeg brodovi trenutno ne prolaze je što ih Islamska Republika gađa dronovima i raketama - pojasnio je.

Kuper je optužio Teheran za nastavak sukoba, upozoravajući da oni ugrožavaju živote civila.

- Mi bismo mogli odmah zaustaviti ovaj rat, apsolutno, ako bi to odlučili. Moraju prestati dovoditi u opasnost iranski narod ispaljivanjem raketa i dronova iz naseljenih područja... Moraju odmah prestati napadati civile širom regije Bliskog istoka - naglasio je.

Na kraju, admiral je istaknuo kako su SAD i njihove saveznice uspostavile najveći "kišobran" protivzračne odbrane na Bliskom istoku.

- Izrael napada dronove i balističke rakete koje su usmjerene prema arapskim zemljama, napada ih i pobjeđuje. Vojna kampanja napreduje brže nego što se očekivalo - zaključio je Kuper.

# SAD
# CENTCOM
# BRAD COOPER
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