IRCG poslala poruku Trampu i zaprijetili žestokom odmazdom: "Lažljivi terorista i ubica djece, ako udarite na energetiku i mi ćemo"

U saopćenju Korpusa Islamske revolucionarne garde Irana (IRGC) najavljena je žestoka odmazda ukoliko SAD bude ciljao energetsku infrastrukturu Irana te su se osvrnuli na izjave američkog predsjednika.

- Lažljivi terorista i ubica djece, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tvrdi da Revolucionarna garda namjerava uništiti postrojenja za desalinizaciju vode u regiji i uzrokovati probleme ljudima u zemljama u regiji. Prvo, to je agresivna i antinarodna američka vojska koja je započela rat čedomorstvom i žrtvovanjem sto osamdesetero školske djece i do sada je ciljala pet infrastruktura za vodosnabdijevanje, uključujući postrojenje za desalinizaciju na ostrvu Kešm. Korpus islamske revolucionarne garde do sada nije učinio tako nešto - naveli su.

Ističu i kako su Amerikanci bili ti koji su prijetili napadima na civilnu infrastrukturu.

- Drugo, to je terorista i ubica djece, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je prijetio napadom na iranske elektrane i prirodno je da će napad na elektrane poremetiti mnoge ljudske usluge poput bolnica, mjesta za pomoć, vodovodnih mreža i postrojenja za desalinizaciju i to je nehumano. Ono što smo učinili jeste da smo objavili našu odluku da će se Iran u slučaju napada na elektrane osvetiti ciljajući elektrane okupacionog režima i elektrane zemalja u regiji koje snabdijevaju električnom energijom američke baze, a istovremeno i ekonomsku, industrijsku i energetsku infrastrukturu u kojoj su Amerikanci dioničari. Ne sumnjajte da ćemo to učiniti - naveli su.

Na kraju, naveli su kako će odlučno odgovoriti na svaku prijetnju.

- Napali ste našu bolnicu, mi to nismo uradili, napali ste naše centre za pomoć, mi to nismo uradili, napali ste naše škole, mi to nismo uradili, ali ako vi napadnete struju, mi ćemo napasti struju. Odlučni smo da odgovorimo na svaku prijetnju istim nivoom odvraćanja koji ona predstavlja, i to ćemo učiniti. Amerika ne zna naše sposobnosti i vidjet će ih na terenu - zaključili su.