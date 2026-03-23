Težak poraz SPD-a u Njemačkoj: Ostali bez vlasti u pokrajini i bez gradonačelničke pozicije u Minhenu

U Njemačkoj su jučer održana dva važna izborna procesa, a najveći gubitnik bio je SPD, koji je ostao bez vlasti u jednoj saveznoj pokrajini i izgubio poziciju gradonačelnika Minhena.

U Minhenu, jednom od najvećih njemačkih gradova, SPD je držao gradonačelničku funkciju još od 1984. godine, dok su od završetka Drugog svjetskog rata samo dva puta bili van vlasti.

Ovoga puta, po treći put, na čelo grada dolazi kandidat iz druge stranke – Dominik Krauz (Dominik Krause) iz Zelenih, koji je u drugom krugu izbora pobijedio dosadašnjeg gradonačelnika Ditera Rajtera (Dietera Reiter), na funkciji od 2014.

Negativan niz za SPD nastavljen je i u saveznoj pokrajini Rinland Falc (Rhineland-Pfalz), gdje su prvi put od 1991. godine izgubili izbore.

Pobjedu je odnijela CDU sa osvojenih 31 posto glasova, čime je prekinuta dugogodišnja dominacija SPD-a.

SPD je, u poređenju s izborima prije pet godina kada su imali 36,2 posto glasova, sada pao na 25,9 posto podrške i izgubio sedam mjesta u pokrajinskom parlamentu.

Istovremeno, najveći rast zabilježila je desničarska AfD, koja je osvojila 19,5 posto glasova i 24 mandata, čak 15 više nego na prethodnim izborima.

Iako bi SPD i CDU zajedno mogli imati dovoljno zastupnika za formiranje vlasti na državnom nivou (71 od 105), jasno je da je SPD u ovoj pokrajini pretrpio ozbiljan politički poraz.