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OBJAVILE LOKALNE VLASTI

Krhotine iranske rakete pale na otvoreni prostor na sjeveru Izraela

Vatrogasci su intervenirali zbog požara nakon pada komada bojnog sredstva

Krhotine rakete. X

Dž. R.

23.3.2026

Krhotine presretnutog projektila pale su jutros na otvoreni prostor na sjeveru Izraela, prema navodima lokalnih vlasti.

Fotografije prikazuju ono što izgleda kao dio projektila na tlu, dok su plamenovi još vidljivi, a iz tog područja diže se gust dim.

Vatrogasci su intervenirali zbog požara "nakon pada komada bojnog sredstva poslije najnovijeg baražnog napada prema sjeveru", objavila je Vatrogasno-spasilačka služba sjevernog okruga Izraela.

Dodaje se da nema povrijeđenih i da je situacija pod nadzorom. Ranije jutros na sjeveru Izraela oglasile su se sirene nakon lansiranja projektila iz Irana.

# IZRAEL
# IRAN
# RAKETA
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