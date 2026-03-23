Krajnje desne stranke jačaju utjecaj u Francuskoj, Bardela vodeći kandidat za predsjedničke izbore 2027.

Krajnje desni Nacionalni front (National Rally) Marine Le Pen nije uspio osvojiti ključne gradove na nedjeljnim lokalnim izborima u Francuskoj, no stranački lideri tvrde da su učvrstili bazu koja bi ih mogla odvesti do pobjede na predsjedničkim izborima 2027. godine.

Ovi izbori smatraju se ključnima i za Evropsku uniju, s obzirom na Le Peninu skeptičnost prema EU i NATO-u, dok se Nacionalni front trenutno smatra favoritom za Jelisejsku palatu.

Lokalni izbori pružili su uvid u snagu antiimigracione stranke. Najveći uspjeh ostvarili su na Azurnoj obali, gdje je saveznik Nacionalnog fronta osvojio Nicu, peti po veličini grad u Francuskoj.

U Marseju (Marseille), Tulonu (Toulon) i Nimesu stranka je imala značajne rezultate, završivši na drugom mjestu.

U Marseju su osvojili 40 posto glasova, što je snažan rezultat u drugom najvećem i kosmopolitskom gradu zemlje.

Stranački lider Žordan Bardela (Jordan Bardella) proglasio je izbore „najvećim probojem u historiji“ Nacionalnog fronta, dok je Marine Le Pen istaknula „desetine regionalnih pobjeda“, prenosi Politico.

Ipak, izbori su ponovo pokazali slabost krajnje desnice u drugom krugu, gdje se protivnici ujedinjuju kako bi spriječili pobjedu Nacionalnog fronta, obrazac koji je već dva puta blokirao Le Penine predsjedničke ambicije.