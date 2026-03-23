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EVROPSKA POLITIKA

Krajnje desne stranke jačaju utjecaj u Francuskoj, Bardela vodeći kandidat za predsjedničke izbore 2027.

Naši uspjesi nisu kraj, već početak, poručio je Bardela

Džordan Bardela. Wikipedia

B. S.

23.3.2026

Krajnje desni Nacionalni front (National Rally) Marine Le Pen nije uspio osvojiti ključne gradove na nedjeljnim lokalnim izborima u Francuskoj, no stranački lideri tvrde da su učvrstili bazu koja bi ih mogla odvesti do pobjede na predsjedničkim izborima 2027. godine. 

Ovi izbori smatraju se ključnima i za Evropsku uniju, s obzirom na Le Peninu skeptičnost prema EU i NATO-u, dok se Nacionalni front trenutno smatra favoritom za Jelisejsku palatu.

Lokalni izbori pružili su uvid u snagu antiimigracione stranke. Najveći uspjeh ostvarili su na Azurnoj obali, gdje je saveznik Nacionalnog fronta osvojio Nicu, peti po veličini grad u Francuskoj. 

U Marseju (Marseille), Tulonu (Toulon) i Nimesu stranka je imala značajne rezultate, završivši na drugom mjestu. 

U Marseju su osvojili 40 posto glasova, što je snažan rezultat u drugom najvećem i kosmopolitskom gradu zemlje.

Stranački lider Žordan Bardela (Jordan Bardella) proglasio je izbore „najvećim probojem u historiji“ Nacionalnog fronta, dok je Marine Le Pen istaknula „desetine regionalnih pobjeda“, prenosi Politico.

Ipak, izbori su ponovo pokazali slabost krajnje desnice u drugom krugu, gdje se protivnici ujedinjuju kako bi spriječili pobjedu Nacionalnog fronta, obrazac koji je već dva puta blokirao Le Penine predsjedničke ambicije.

Prema anketi Harris Interactive, Bardela bi u prvom krugu predsjedničkih izbora dobio 35 posto glasova, što je 17 poena više od centrističkog kandidata, bivšeg premijera Edvarda Felipea (Édouard Philippe).

Na izborima su zabilježeni i uspjesi drugih stranaka: krajnja ljevica osvojila je Rubo (Roubaix) i Sent Denis (Saint-Denis), dok su konzervativci iz Republikanaca (Les Républicains) pobijedili u nekoliko srednjih gradova, ali izgubili Pariz i Lijon (Lyon).

Bardela je, međutim, istaknuo napredak Nacionalnog fronta kao nezaustavljiv put ka Elizeju, nazivajući stranku „mirnom snagom“.

- Naši uspjesi nisu kraj, već početak - poručio je.

# FRANCUSKA
# MARINE LE PEN
# JORDAN BARDELLA
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