Nakon 50 godina porodica u Argentini konačno sahranila žrtve vojne diktature

Pod teškim, sivim nebom na gradskom groblju u sjevernoj argentinskoj provinciji Tucumán članovi porodice ispraćaju urne s posmrtnim ostacima Eduarda Ramosa i njegove supruge Alicije Ćerota (Cerrotta). Prije nego što su ih položili u mauzolej, rodbina je poljubila drvene sanduke, svjesna da je time okončana potraga koja je trajala gotovo pola stoljeća.

- Napokon znamo gdje su - tiho je rekao jedan od članova porodice.

Eduardo, tada 21-godišnji novinar i pjesnik, i Alicia, 27-godišnja psihologinja, oteti su nedugo nakon vojnog puča 1976. godine u Argentina. Državni udar protiv predsjednice Maria Estela Martinez de Peron označio je početak brutalne vojne diktature tokom koje su hiljade ljudi nestale.

Prema procjenama organizacija za ljudska prava, oko 30.000 osoba nestalo je tokom režima vojne hunte koju su predvodili Horhe (Jorge) Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera i Orlando Ramon Agosti, iako zvanični podaci govore o približno 8.000 žrtava.

Nakon povratka demokratije 1983. godine pokrenuti su sudski procesi protiv odgovornih za zločine. Ipak, potraga za posmrtnim ostacima nestalih uglavnom je ostala na plećima porodica, aktivista i forenzičkih stručnjaka.

Situaciju dodatno otežava činjenica da vojska godinama odbija dati informacije o lokacijama masovnih grobnica, dok su u novije vrijeme programi vezani za ljudska prava suočeni s budžetskim rezovima koje je uveo predsjednik Havier Milei (Javier Milei).

- Pedeset godina nakon puča pitanje ‘gdje su?’ i dalje je jednako važno - kaže Sol Hourcade, pravnica iz Centra za pravne i socijalne studije koja zastupa porodice žrtava u procesima za zločine protiv čovječnosti.

Eduardo i Alicia vodili su se kao nestali sve do 2011. godine, kada su arheolozi pronašli njihove ostatke zajedno s posmrtnim ostacima još oko stotinu ljudi u jami poznatoj kao Pozo de Vargas. Ovaj gotovo 40 metara dubok bunar nekada je služio za snabdijevanje parnih lokomotiva vodom, ali ga je vojska pretvorila u masovnu grobnicu.

U njega su bacana tijela studenata, političkih aktivista i radnika koje je režim smatrao neprijateljima države, a grobnica je potom zatrpavana slojevima zemlje, kamenja i šuta.

Proces iskopavanja i identifikacije trajao je godinama. Početkom marta vlasti u Tucumanu predale su porodicama djelimične posmrtne ostatke Eduarda i Alicije.

- Kada sam vidjela urne, shvatila sam da je to trenutak konačnog oproštaja - rekla je Eduardoova sestra Ana Ramos, koja je imala samo 13 godina kada je posljednji put vidjela brata.

Vojna hunta koja je preuzela vlast 1976. provodila je sistematsku represiju nad svima koje je smatrala subverzivnima. Protivnici režima su otimani, zatvarani u tajne pritvorske centre i podvrgavani mučenju.

Mnogi su kasnije ubijeni ili su postali žrtve takozvanih "letova smrti", tokom kojih su zatvorenici drogirani i iz aviona bacani u rijeku Rio de la Plata.

Tijela su često sahranjivana u neoznačenim grobnicama ili masovnim grobnicama u blizini vojnih baza, dok su neka spaljivana kako bi se prikrili tragovi zločina.

Posebno potresan dio represije odnosio se na trudne zatvorenice koje su prisiljavane da rode u zatočeništvu. Njihove bebe su potom oduzimane i davane na usvajanje porodicama povezanim s vojskom. Organizacije za ljudska prava procjenjuju da je tako oduzeto oko 500 djece, od kojih je do danas identificirano oko 140.

U provinciji Tucuman represija je bila naročito brutalna jer su gerilske grupe prije puča kontrolisale dijelove teritorije. Procjenjuje se da je u toj provinciji ubijeno oko 2.000 ljudi.