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VOJNA INFRASTRUKTURA

Iran otkrio dio svog vojnog arsenala: Kilometri podzemnih tunela i veliki broj raketa spremnih za upotrebu

Kompleks se nalazi duboko ispod planinskih masiva, sa objektima ukopanim na dubinama od 80 do 100 metara

Podzemni tunel, Iran. Platforma X

B. S.

23.3.2026

Iran je nedavno predstavio jednu od svojih podzemnih baza protuzračne odbrane, otkrivajući impresivne kapacitete za skladištenje projektila, njihovo brzo ponovno punjenje i skrivanje ključnih vojnih sistema.

Kompleks se nalazi duboko ispod planinskih masiva, sa objektima ukopanim na dubinama od 80 do 100 metara, što ga čini otpornim na udare teških bombi i osigurava zaštitu strateških resursa.

Podzemni tuneli protežu se desetinama kilometara i sadrže velike zalihe balističkih i krstarećih projektila, uključujući modele Sejil, Haj Qasem i Khaybar Shekan, koji su ključni dio iranskog raketnog arsenala. 

Posebno je naglašena mogućnost brzog transporta i ponovnog punjenja, čime baza dobija visoku operativnu fleksibilnost.

Kompleks uključuje i skrivene sisteme protuzračne odbrane, poput 3rd Khordad, koji se mogu brzo izvući na površinu radi djelovanja, a potom ponovo skloni u podzemne objekte, otežavajući njihovo otkrivanje i uništavanje.

Pored raketnih baza, Iran je ranije predstavio i podzemne zrakoplovne baze, poput Oghab 44, sposobne smjestiti borbene avione kao što je F-4 Phantom, kao i bespilotne letjelice.

Također, postoje i podzemne mornaričke baze za raketne čamce, dodatno proširujući kapacitete vojne infrastrukture.

# TUNEL
# IRAN
# RAKETNI SISTEM
# VOJNA INFRASTRUKTURA
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