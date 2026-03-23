Iran otkrio dio svog vojnog arsenala: Kilometri podzemnih tunela i veliki broj raketa spremnih za upotrebu

Iran je nedavno predstavio jednu od svojih podzemnih baza protuzračne odbrane, otkrivajući impresivne kapacitete za skladištenje projektila, njihovo brzo ponovno punjenje i skrivanje ključnih vojnih sistema.

Kompleks se nalazi duboko ispod planinskih masiva, sa objektima ukopanim na dubinama od 80 do 100 metara, što ga čini otpornim na udare teških bombi i osigurava zaštitu strateških resursa.

Podzemni tuneli protežu se desetinama kilometara i sadrže velike zalihe balističkih i krstarećih projektila, uključujući modele Sejil, Haj Qasem i Khaybar Shekan, koji su ključni dio iranskog raketnog arsenala.

Posebno je naglašena mogućnost brzog transporta i ponovnog punjenja, čime baza dobija visoku operativnu fleksibilnost.