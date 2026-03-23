Iranci stavljaju slike španskog premijera na rakete, pa gađaju Izrael

Jedna od naljepnica nosila je poruku: „Ovaj rat nije samo ilegalan, već i nehuman“, što dodatno naglašava kontrast između deklarativnih stavova i konkretnih vojnih akcija.

Iako na prvi pogled djeluje kao simboličan gest podrške međunarodnom lideru koji se protivi ratu, cijela situacija dobija ironičan ton, budući da su upravo ti projektili kasnije korišteni u napadima,prenosi Financial Express.

Na snimcima i fotografijama vidi se kako projektili nose natpise poput: „Hvala vam, premijeru“, uz fotografiju Sančeza koji je ranije oštro kritikovao američko-izraelsku vojnu operaciju protiv Irana.

Neobični i kontroverzni snimci pojavili su se na društvenim mrežama, na kojima se vidi kako iranski vojnici na balističke rakete lijepe naljepnice sa likom španskog premijera Pedra Sančeza i porukama zahvalnosti — neposredno prije nego što su te iste rakete korištene u napadima na Izrael.

U drugim objavama na društvenim mrežama, Iranci su zahvaljivali i građanima koji su protestovali protiv rata u Londonu, kao i onima koji su kritikovali, kako navode, „ratne zločine Donalda Trumpa u Iranu“.

Ove objave dolaze u trenutku pojačanih tenzija nakon početka sukoba 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Teherana.

Sančez među rijetkima u Evropi otvoreno protiv rata

Pedro Sančez se posebno izdvojio među evropskim liderima snažnim protivljenjem ratu, jasno zauzimajući stav „ne ratu“. Njegova vlada odbila je da podrži američke vojne akcije, čak i uprkos prijetnjama predsjednika SAD Donalda Trumpa o mogućim ekonomskim posljedicama.

Španski premijer poručio je da njegova zemlja „neće biti saučesnik u nečemu što je loše za svijet i protivno našim vrijednostima“, naglašavajući da se na nezakonite poteze ne može odgovarati novim kršenjima međunarodnog prava.

„Ne možete igrati ruski rulet sa sudbinom miliona ljudi“, upozorio je Sančez, dodajući da bi sukob mogao prerasti u dugotrajan rat sa ozbiljnim globalnim ekonomskim posljedicama.

Ekonomske posljedice već se osjećaju

Sančez je upozorio da rat već izaziva prve potrese na globalnom tržištu, uključujući rast cijena goriva i đubriva, te je najavio paket pomoći vrijedan 5,7 milijardi dolara za podršku domaćinstvima i privredi u Španiji.

„Ovo su sredstva koja su mogla biti uložena u obrazovanje ili zdravstvo, ali sada moramo zaštititi ekonomiju i najugroženije“, rekao je.

Rat i poruke koje otvaraju nova pitanja

Iako je jasno da Iran pokušava simbolički iskoristiti političke stavove stranih lidera, snimci raketa sa porukama zahvalnosti otvaraju pitanja o načinu na koji se političke poruke, propaganda i rat međusobno prepliću.

Istovremeno, oni pokazuju i koliko je sukob na Bliskom istoku prerastao lokalne okvire, pretvarajući se u globalnu političku i medijsku bitku — u kojoj se poruke mira i ratna realnost sve češće sudaraju na neobične načine.