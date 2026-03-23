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U JEKU PREGOVORA

Tramp: Hormuški moreuz će biti otvoren vrlo brzo, zajednički će ga kontrolisati SAD i Iran

Bit će pod zajedničkom kontrolom. Bit će i veoma ozbiljan oblik promjene režima, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

23.3.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je za CNN da će Hormuški moreuz vrlo brzo biti otvoren.

Istakao je da bi volio da vidi ovu ključnu pomorsku rutu pod zajedničkom kontrolom SAD i Irana.

Na pitanje novinarke CNN-a Kejtlan Kolins kada se može očekivati ponovno otvaranje moreuza, Tramp je rekao: "Bit će otvoren vrlo brzo", ukoliko pregovori sa Iranom budu tekli dobrim tempom.

- Bit će pod zajedničkom kontrolom. Bit će i veoma ozbiljan oblik promjene režima - rekao je Tramp, pozivajući se na udare u ranim satima sukoba koji su eliminisali veliki dio iranskog visokog rukovodstva.

- Automatski dolazi do promjene režima - rekao je, prije nego što je nagovijestio da su razgovori tokom vikenda pokazali potencijal za smirivanje sukoba.

- Ali imamo posla sa nekim ljudima koje smatram veoma razumnim, veoma čvrstim - rekao je Tramp. "Ljudi iznutra znaju ko su oni, veoma su poštovani, i možda će neko od njih biti upravo ono što tražimo."

# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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