Tramp: Hormuški moreuz će biti otvoren vrlo brzo, zajednički će ga kontrolisati SAD i Iran

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je za CNN da će Hormuški moreuz vrlo brzo biti otvoren.

Istakao je da bi volio da vidi ovu ključnu pomorsku rutu pod zajedničkom kontrolom SAD i Irana.

Na pitanje novinarke CNN-a Kejtlan Kolins kada se može očekivati ponovno otvaranje moreuza, Tramp je rekao: "Bit će otvoren vrlo brzo", ukoliko pregovori sa Iranom budu tekli dobrim tempom.