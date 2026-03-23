Kina o ratu na Bliskom istoku: "Onaj ko je zavezao zvono, mora ga i odvezati"

Kina je u ponedjeljak pozvala sve strane uključene u sukob na Bliskom istoku, a posebno SAD i Izrael, da obustave vojne operacije, upozoravajući na "začarani krug" u ratu za koji analitičari kažu da bi, ako potraje, mogao potkopati globalni rast i oslabiti potražnju za kineskim izvozom, piše Reuters.

- Onaj ko je zavezao zvono, mora ga i odvezati - izjavio je kineski specijalni izaslanik za Bliski istok, Žai Jun, na brifingu nakon svoje diplomatske turneje koja je uključivala posjete Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.

U odvojenom obraćanju, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lin Džijan upozorio je da upotreba sile vodi samo u "začarani krug" i da rat nije ni trebao biti započet.

- Ako se neprijateljstva nastave širiti i intenzivirati, cijela regija će utonuti u haos - rekao je Lin.

Lekcije iz historije

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je u ponedjeljak, odgovarajući na upit Reutersa povodom godišnjice rata u Iraku, da "lekcije iz prošlosti nisu daleko iza nas".

- Rat prije 23 godine donio je duboku patnju iračkom narodu i imao ozbiljan utjecaj na Bliski istok - navodi se u saopštenju. Prošlog petka obilježena je 23. godišnjica rata u Iraku, u kojem su snage predvođene SAD-om izvršile invaziju kako bi svrgnule Sadama Huseina. Iako je režim brzo pao, Irak je potonuo u godine haosa, što je koštalo stotine hiljada života i stvorilo vakuum moći za uspon terorističkih grupa.

- Rat protiv Irana, 23 godine kasnije, uzrokovao je teške gubitke iranskom narodu, a prelijevanje sukoba pogodilo je cijelu regiju - dodalo je ministarstvo.

Utjecaj na ekonomiju i izvoz

U subotu je Donald Tramp postavio rok od 48 sati Teheranu da ponovo otvori Hormuški moreuz za plovidbu, prijeteći uništenjem iranskih elektrana. Iranski napadi su praktično zatvorili ovaj ključni plovni put kojim prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), uzrokujući najgoru naftnu krizu od 1970-ih.

Produženi sukob direktno ugrožava kineski izvoz, posebno prema tržištima u razvoju koja su osjetljiva na visoke troškove energije. Hui Šan iz banke Goldman Sachs navodi da će slabljenje rasta kod trgovinskih partnera Kine vjerovatno opteretiti kineski izvoz u narednim kvartalima.

Iako je Kina relativno otpornija na cijene nafte zbog oslanjanja na ugalj (60% energetskog miksa) i velikih zaliha, rast cijena energenata bi mogao podstaći inflaciju. Goldman Sachs je zbog toga već revidirao prognoze rasta naniže, a prognoze inflacije za 2026. godinu naviše.

Na pitanje da li je Kina vršila pritisak na Iran da osigura siguran prolaz za kineske brodove, glasnogovornik Lin je odgovorio da Peking ostaje u komunikaciji sa svim stranama i da je posvećen smirivanju tenzija.