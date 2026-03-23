Obavještajni izvori: Modžtaba Hamnei živ, ali bez pune kontrole nad Iranom

Najnovije obavještajne procjene Izraela i Sjedinjenih Američkih Država ukazuju da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ, ali da trenutno nema potpunu kontrolu nad državnim aparatom Irana, tvrde dva izvora za The Jerusalem Post.

Odnos snaga

Prema riječima jednog izvora upoznatog s detaljima, trenutni odnos snaga ide u korist Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), koji ima veći utjecaj nego sam Hamnei.

– Vjerovatniji scenario je da Revolucionarna garda zapravo kontroliše njega, a ne obrnuto – naveo je izvor, dodajući da bi narednih dana moglo biti jasnije kakva je stvarna situacija.

Izraelski i američki zvaničnici također navode da raspoloživi obavještajni podaci ukazuju na to da je Hamnei ranjen, ali da je i dalje živ, što znači da je fizički sposoban obavljati barem dio svojih dužnosti.

Ipak, čak i ako formalno učestvuje u donošenju odluka, njegov stvarni autoritet navodno je znatno ograničen i daleko od apsolutne moći kakvu je godinama imao njegov otac, ajatolah Ali Hamnei.

Pisano saopćenje

Tokom obilježavanja Novruza, iranske Nove godine i jednog od najvažnijih nacionalnih praznika u zemlji, očekivalo se da će se Modžtaba Hamnei obratiti javnosti putem video ili audio poruke, što se često koristi kao pokazatelj političke stabilnosti i autoriteta.

Umjesto toga, objavljeno je samo pisano saopćenje uz nekoliko statičnih fotografija, dok nije jasno kada su one nastale.

Nejasnoće oko vremena nastanka tih fotografija dodatno su podstakle spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju i stvarnom nivou kontrole nad državnim institucijama.