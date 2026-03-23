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NIŠTA OD DOGOVORA

Iranski zvaničnici negiraju pregovore s Trampom: "Lažnim vijestima manipuliše naftnim tržištima"

Lažne vijesti se koriste za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima i bijeg iz kaljuže u kojoj su SAD i Izrael zarobljeni, poručio je Galibaf

Mohamad Bager Galibaf. Platforma X

M. Až.

23.3.2026

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagei negirao je da je Teheran vodio bilo kakve razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ističući da se stav Irana o Hormuškom moreuzu i uslovima za okončanje sukoba nije promijenio.

U komentarima koje je objavila državna novinska agencija IRNA, Bagei je naveo da su "primljene poruke od nekih prijateljskih zemalja u vezi sa zahtjevom SAD-a za pregovore o okončanju rata".

Iran je, kako je dodao, upozorio na teške posljedice ukoliko bi došlo do bilo kakvog napada na vitalnu energetsku infrastrukturu.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf ponovio je izjavu ministarstva vanjskih poslova da Iran nije vodio razgovore sa SAD-om.

- Nisu održani nikakvi pregovori sa SAD-om, a lažne vijesti se koriste za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima i bijeg iz kaljuže u kojoj su SAD i Izrael zarobljeni - poručio je.

Dodao je da "Iran zahtijeva potpuno i pokajničko kažnjavanje agresora".

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
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