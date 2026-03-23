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RAT NA BLISKOM ISTOKU

IRGC pokrenuo talas uzvratnih vazdušnih napada na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela

Odjeljenje za odnose sa javnošću IRGC-a saopštilo je da je uspješno izveden 76. talas napada u okviru operacije "Istinito obećanje 4"

IRGC pokrenuo novi talas napada. AP

M. Až.

23.3.2026

Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) pokrenuo je danas novi talas uzvratnih vazdušnih napada na vojnu infrastrukturu, kako navode, neprijateljskih režima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Odjeljenje za odnose sa javnošću IRGC-a saopštilo je da je uspješno izveden 76. talas napada u okviru operacije "Istinito obećanje 4", kao dio kontinuirane odmazde zbog, kako tvrde, nezakonite američko-izraelske agresije na Iran, prenosi iranski Press TV.

Dronovi i rakete

Tokom operacije, snažni dronovi, kao i rakete na tečno gorivo tipa Kiam i na čvrsto gorivo Zulfikar, pogodili su Petu flotu američke mornarice, kao i baze Al-Dafra, Viktorija i Princ Sultan širom regiona, navodi se u saopštenju.

Gađana je i vojna infrastruktura izraelskih vlasti u Tel Avivu, Aškelonu, Haifi i regionu Guš Dan, uz upotrebu teških raketa, uključujući modele Kejbar šekan i Kiam.

IRGC je naveo da "kontinuirano lansiranje iranskih raketa i dronova, njihovo probijanje kroz napredne sisteme protivvazdušne odbrane neprijatelja i efikasno pogađanje strateških ciljeva poništava tvrdnje i iluzije ratnohuškačkih američkih i cionističkih zvaničnika o uništenju raketnih i pomorskih kapaciteta Islamske Republike Iran".

U saopštenju koje je ranije danas objavljeno, IRGC je naveo da je jedinica bespilotnih letjelica kopnenih snaga "izvela veliki napad na položaje i mjesto okupljanja separatista u Erbilu", u autonomnoj kurdskoj oblasti u Iraku.

Uzvratni napadi

Istaknuto je da je ta operacija bila dio 75. talasa uzvratnih napada.

- Neprijatelji nigdje neće biti bezbjedni. Pronaći ćemo ih, a njihova sudbina je već zapečaćena - navedeno je u saopštenju.

IRGC je dodao da su u okviru 75. talasa napada gađana i skrovišta izraelskih snaga širom okupiranih palestinskih teritorija.

Balističke rakete su, kako se navodi, ispaljene i na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Al-Karadžu, u Saudijskoj Arabiji, koja predstavlja ključni centar za raspoređivanje američkih snaga i vazdušne operacije protiv Irana.

SAD i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne napade u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# IRGC
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