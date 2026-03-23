IRGC pokrenuo talas uzvratnih vazdušnih napada na vojnu infrastrukturu SAD i Izraela

Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) pokrenuo je danas novi talas uzvratnih vazdušnih napada na vojnu infrastrukturu, kako navode, neprijateljskih režima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Odjeljenje za odnose sa javnošću IRGC-a saopštilo je da je uspješno izveden 76. talas napada u okviru operacije "Istinito obećanje 4", kao dio kontinuirane odmazde zbog, kako tvrde, nezakonite američko-izraelske agresije na Iran, prenosi iranski Press TV.

Dronovi i rakete

Tokom operacije, snažni dronovi, kao i rakete na tečno gorivo tipa Kiam i na čvrsto gorivo Zulfikar, pogodili su Petu flotu američke mornarice, kao i baze Al-Dafra, Viktorija i Princ Sultan širom regiona, navodi se u saopštenju.

Gađana je i vojna infrastruktura izraelskih vlasti u Tel Avivu, Aškelonu, Haifi i regionu Guš Dan, uz upotrebu teških raketa, uključujući modele Kejbar šekan i Kiam.

IRGC je naveo da "kontinuirano lansiranje iranskih raketa i dronova, njihovo probijanje kroz napredne sisteme protivvazdušne odbrane neprijatelja i efikasno pogađanje strateških ciljeva poništava tvrdnje i iluzije ratnohuškačkih američkih i cionističkih zvaničnika o uništenju raketnih i pomorskih kapaciteta Islamske Republike Iran".

U saopštenju koje je ranije danas objavljeno, IRGC je naveo da je jedinica bespilotnih letjelica kopnenih snaga "izvela veliki napad na položaje i mjesto okupljanja separatista u Erbilu", u autonomnoj kurdskoj oblasti u Iraku.

Uzvratni napadi

Istaknuto je da je ta operacija bila dio 75. talasa uzvratnih napada.

- Neprijatelji nigdje neće biti bezbjedni. Pronaći ćemo ih, a njihova sudbina je već zapečaćena - navedeno je u saopštenju.

IRGC je dodao da su u okviru 75. talasa napada gađana i skrovišta izraelskih snaga širom okupiranih palestinskih teritorija.

Balističke rakete su, kako se navodi, ispaljene i na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Al-Karadžu, u Saudijskoj Arabiji, koja predstavlja ključni centar za raspoređivanje američkih snaga i vazdušne operacije protiv Irana.

SAD i Izrael napali su Iran u subotu, 28. februara, u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne napade u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.