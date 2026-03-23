Smotrič pozvao na izraelsku aneksiju južnog Libana

Izrael bi trebao proširiti svoju granicu s Libanom do rijeke Litani duboko na jugu zemlje, izjavio je u ponedjeljak izraelski ministar finansija, dok su izraelske trupe bombardirale mostove i uništavale kuće u tom području u eskalirajućem vojnom napadu.

Komentari ministra finansija Bezalela Smotriča bili su najeksplicitniji do sada od strane visokog izraelskog zvaničnika o zauzimanju libanske teritorije u borbi za koju Izrael tvrdi da cilja na militante Hezbollaha koje podržava Iran.

Liban je uvučen u regionalni rat 2. marta kada je Hezbolah ispalio projektile na Izrael. Otada je Izrael naredio svim stanovnicima da napuste područje južno od rijeke Litani dok bombardira područje zračnim napadima, smatrajući ga uporištem Hezbollaha.

Libanske vlasti kažu da je u izraelskom zračnom i kopnenom napadu ubijeno više od 1.000 ljudi, a više od miliion je protjerano iz svojih domova, a Izrael je naredio stanovnicima da pobjegnu iz dijelova zemlje, prenosi Reuters.