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NAPAD NA TEHERAN

Izraelska vojska tvrdi da je gađala glavni bezbjednosni štab IRGC-a

Izraelske odbrambene snage tvrde da je ovaj štab korišten za koordinaciju aktivnosti vojnih jedinica

Izraelski avioni. Screenshot / X

M. Až.

23.3.2026

Izraelska vojska saopćila je da je gađala glavni sigurnosni štab iranske Revolucionarne garde (IRGC), u okviru, kako navode, "talasa napada" usmjerenih na Teheran.

Izraelske odbrambene snage tvrde da je ovaj štab korišten za koordinaciju aktivnosti vojnih jedinica, kao i za provođenje procjena situacije na terenu. Također se navodi da je bio zadužen za upravljanje bataljonima Basidža.

Izraelska vojska je dodatno saopćila: "Prije napada preduzeti su koraci kako bi se smanjila šteta po civile, uključujući upotrebu precizne municije, zračno izviđanje i dodatne obavještajne podatke."

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
# IRGC
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