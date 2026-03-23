Izraelska vojska tvrdi da je gađala glavni bezbjednosni štab IRGC-a

Izraelska vojska saopćila je da je gađala glavni sigurnosni štab iranske Revolucionarne garde (IRGC), u okviru, kako navode, "talasa napada" usmjerenih na Teheran.

Izraelske odbrambene snage tvrde da je ovaj štab korišten za koordinaciju aktivnosti vojnih jedinica, kao i za provođenje procjena situacije na terenu. Također se navodi da je bio zadužen za upravljanje bataljonima Basidža.

Izraelska vojska je dodatno saopćila: "Prije napada preduzeti su koraci kako bi se smanjila šteta po civile, uključujući upotrebu precizne municije, zračno izviđanje i dodatne obavještajne podatke."