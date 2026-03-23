Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DVIJE OSOBE POGINULE

Video / Stravična nesreća u Njujorku: Avion udario u vatrogasno vozilo

Od siline sudara vatrogasno vozilo odbačeno je nekoliko desetina metara, dok je na avionu nastala velika materijalna šteta

Nesreća u Njujorku. AP

M. Až.

23.3.2026

Objavljen je snimak teške nesreće u Njujorku u kojoj je avion Air Canada Expressa udario u vatrogasno vozilo, pri čemu su poginuli pilot i kopilot.

Na videosnimku se vidi kako se avion velikom brzinom kretao pistom, dok se ispred njega, iz za sada neutvrđenih razloga, pojavilo vatrogasno vozilo u koje je potom udario.

Od siline sudara vatrogasno vozilo odbačeno je nekoliko desetina metara, dok je na avionu nastala velika materijalna šteta.

Osim dvije smrtno stradale osobe, u ovoj nesreći povrijeđeno je više desetina ljudi.

Televizija NBC navodi da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici. Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili prijelome kostiju te da se nalaze u stabilnom stanju u bolnici.

Avion tipa CRJ-900, koji pripada Air Canada Expressu, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još nije konačno potvrđena.

Prema podacima stranice za praćenje letova Flajtradara24 (Flightradar24), letjelica je u trenutku sudara udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 39 kilometara na sat.

# NESREĆA
# NJUJORK
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.