Video / Stravična nesreća u Njujorku: Avion udario u vatrogasno vozilo

Objavljen je snimak teške nesreće u Njujorku u kojoj je avion Air Canada Expressa udario u vatrogasno vozilo, pri čemu su poginuli pilot i kopilot.

Na videosnimku se vidi kako se avion velikom brzinom kretao pistom, dok se ispred njega, iz za sada neutvrđenih razloga, pojavilo vatrogasno vozilo u koje je potom udario.