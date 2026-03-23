Video / Stravična nesreća u Njujorku: Avion udario u vatrogasno vozilo

Objavljen je snimak teške nesreće u Njujorku u kojoj je avion Air Canada Expressa udario u vatrogasno vozilo, pri čemu su poginuli pilot i kopilot.
Na videosnimku se vidi kako se avion velikom brzinom kretao pistom, dok se ispred njega, iz za sada neutvrđenih razloga, pojavilo vatrogasno vozilo u koje je potom udario.
Od siline sudara vatrogasno vozilo odbačeno je nekoliko desetina metara, dok je na avionu nastala velika materijalna šteta.
Osim dvije smrtno stradale osobe, u ovoj nesreći povrijeđeno je više desetina ljudi.
Televizija NBC navodi da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici. Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili prijelome kostiju te da se nalaze u stabilnom stanju u bolnici.
Avion tipa CRJ-900, koji pripada Air Canada Expressu, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još nije konačno potvrđena.
Prema podacima stranice za praćenje letova Flajtradara24 (Flightradar24), letjelica je u trenutku sudara udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 39 kilometara na sat.