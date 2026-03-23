Objavljeni detalji audiosnimka iz tornja nekoliko trenutaka prije avionske nesreće: "Zeznuo sam stvar"

Dva pilota poginula su, dok je 41 putnik i član posade zadobio povrede kada se avion pri slijetanju na pistu aerodroma LaGuardia u Njujorku zabio u vatrogasno vozilo. Objavljeni su detalji audiozapisa na kojem se čuje razgovor kontrolora leta nekoliko trenutaka prije nesreće.

Na snimku se čuje kako kontrolor leta hitno naređuje vatrogasnom vozilu da se zaustavi i ne prelazi pistu, izgovarajući riječ "stani" najmanje deset puta.

Drugi avion prijavio čudan miris

Nekoliko minuta ranije, radio poruka sa LiveATC.net-a pokazuje da je let United Airlinesa prijavio čudan miris u avionu, što je izazvalo hitnu reakciju spasilačkog i vatrogasnog tima aerodroma.

Vatrogasnom vozilu je odobreno da pređe pistu 4, gdje je trebao sletjeti let Air Canada 8646.

Riječi "stani" i udar

Trenutak kasnije, na radiju se čuje kontrolor kako govori: "Stani, stani, stani. Kamion 1, stani. Kamion 1, stani."

Avion je udario u vatrogasno vozilo krećući se brzinom od oko 39 kilometara na sat, prema podacima web stranice za praćenje letova Flightradar24, koji su posljednje podatke zabilježili u 23:37 sati po istočnom vremenu.

Čuje se kako kontrolor nastavlja obavljati svoj posao – ali je očito u nevolji – dok se na njegovoj lokaciji oglašavaju alarmi.

Naređuje avionu Delte, koji se približavao, da "napravi krug" – što znači da zaustavi već odobreno slijetanje na istu pistu. Avion to potvrđuje i uzlijeće.

Riječi koje piloti nisu čuli

Kontrolor leta obavještava pilote Air Canade da pomoć stiže. Ipak, nos aviona je već bio odsječen, pa piloti to vjerovatno nisu čuli jer su već bili mrtvi.

Pozvane su ekipe za spašavanje i pružanje prve pomoći.

Na audio snimku se zatim čuje kako kontrolor leta kaže: "Zeznuo sam stvar." Drugi pilot pokušava da ga utješi.

Ketrin Garsija, izvršna direktorica Lučke uprave Njujorka i Nju Džersija, izjavila je da je 41 osoba prevezena u bolnice u Kvinsu, a da je 32 na kraju pušteno kući.

Rekla je da je devet osoba ostalo u bolnici, a neke su u teškom stanju.

U saopštenju kompanije Jazz Aviation, regionalnog partnera Air Canada, navodi se da su se u avionu u trenutku nesreće nalazila 72 putnika i četiri člana posade. Let AC8646 poletio je sa međunarodnog aerodroma Pierre Elliott Trudeau u Montrealu.

Fotografije prikazuju avion s uništenom pilotskom kabinom, žicama i komandama leta koje vise s trupa. U blizini se nalazilo oštećeno vatrogasno vozilo koje je ležalo prevrnuto na boku.